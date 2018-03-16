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Брэд Питт закрутил роман с известной разведенкой

Брэд Питт. Фото: GLOBAL LOOK press/Kento Nara
Знаменитый голливудский сердцеед начал встречаться с коллегой по творческому цеху Деми Мур. Актеры проводят вместе много времени.
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Близкое окружение актрисы говорит, что Деми всегда испытывала чувства к Брэду Питту. Однако на пути стояли Дженнифер Энистон и Анджелина Джоли.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Инсайдеры сообщают, что Деми Мур положительно влияет на артиста. Они вместе занимаются йогой и ведут здоровый образ жизни, передает NewIdea. Звезды довольно долго были друзьями, а теперь у них появились совместные интересы.

Благодаря усилиям Деми Мур экс-супруг Анджелины Джоли стал спокойным и сдержанным, так как в его жизни появился человек, который его поддерживает. Актриса надеется на развитие их отношений в будущем, поэтому стала помогать другу в борьбе с депрессией после развода.

Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом. 

Деми Мур известна не только своими ролями, но и бурной личной жизнью. Артистка была замужем трижды. С первым супругом, певцом Фредди Муром она прожила пять лет – с февраля 1980 года по август 1985-го. Актер Брюс Уиллис стал вторым мужем Деми. Они поженились в ноябре 1987 года. После развода в 2000 году они сумели сохранить дружеские отношения. Затем звезда завязала отношения с Эштоном Катчером, который был на 16 лет младше актрисы.

Автор: Валерия Нарская16 марта 2018, 19:28
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