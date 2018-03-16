Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть

Ведущая и актриса Алла Довлатова опубликовала на своей странице в Instagram архивные снимки со свадьбы Примадонны с Филиппом Киркоровым. Она сделала это в годовщину бракосочетания звездной пары в память об этом событии – 15 марта.

"В Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетаний на набережной Красного Флота (теперь Английская набережная) зарегистрировали свой брак Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Хотя 13 января 1994 они уже сыграли свадьбу в Москве, но мэр нашего города Анатолий Александрович Собчак зарегистрировал их брак и в Санкт-Петербурге. Я тоже вышла замуж в этом Легендарном Дворце Бракосочетаний N1 и, хоть это было в 2007 году, там по-прежнему все сотрудники с придыханием и гордостью вспоминали свадьбу Аллы и Филиппа…", – поделилась воспоминаниями Довлатова. Стоит отметить, что несмотря на лучшие побуждения, напоминать человеку о прошлом замужестве, тем более публично, ужасно.

Архивные кадры с торжества стали поводом для бурных обсуждений со стороны пользователей соцсети. "Нашли, что вспоминать", "Не такой он уж и счастливый, этот дворец...", – написали фолловеры. Одна из подписчиц обратила внимание на гардероб Примадонны. "Блестящие колготки на фото – примета времени", – прокомментировала она публикацию.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) 15 Мар 2018 в 7:03 PDT

Отметим, уже семь лет Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным. А в ноябре прошлого года супруги обвенчались. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Гарри и дочь Лизу.

До встречи с телеведущим певица состояла в отношениях с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Их брак продлился 11 лет. Супруги расстались в марте 2005 года.