"Аллочка зря очки сняла": Пугачеву высмеяли за странный вид на выборах
Алла Пугачева и Максим Галкин посетили избирательный участок в Звенигороде, где их и сфотографировали. На снимке запечатлены юморист, смотрящий в экран смартфона, и сидящая возле стола Примадонна. На Максиме – расстегнутое черное пальто, на Алле – светлые джинсы, белая спортивная кофта с капюшоном и розовая куртка по типу толстовки. Изюминкой фото стало выражение лица Пугачевой, смотрящей в камеру.
Пользователи Сети не смогли оставить без внимания и комментариев фотографию. "Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева", – определил настроение подписчик Twitter. "Аллочка зря очки сняла", – высказал мнение другой пользователь. А еще комментаторы предположили, что Примадонна и Галкин "приуныли".
Нашлись умельцы, кто добавил подписи прямо в фото. Так, якобы у Пугачевой спросили год рождения. Над головой певицы подписали непечатное слово, которое та будто бы подумала, а Галкину приписали ответ: "Ща на Википедии гляну (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)". Судя по фотожабам, которые в огромном количестве распространились в Сети, людей изрядно повеселило это изображение.
Настроение : Алла Пугачева pic.twitter.com/Bks85Q1QBO— demido$ha (@DrearBanana) 18 марта 2018 г.
ГАЛКИН прокололся! Пришел голосовать с какой-то лахудрой...— Влад (@Btrlin47) 18 марта 2018 г.
А Пугачева и не знает... Наверное с детьми сидит... pic.twitter.com/Xw2y0AEqM8
Напомним, 18 марта Алла Пугачева и Максим Галкин приехали на участок №697 в спорткомплексе "Звезда" города Звенигорода. Чтобы проголосовать поближе к дому, артисты, зарегистрированные в Москве, но уже много лет живущие в деревне Грязь, заранее взяли открепительные удостоверения в отделении многофункционального центра.
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