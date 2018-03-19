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Волочкова рассказала о шикарной свадьбе в Париже

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Анастасия Волочкова высказалась о личной жизни. Артистка поведала о самом необычном свидании и роскошной свадьбе в столице Франции.
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Совсем недавно Анастасия Волочкова представила на суд общественности нового любимого мужчину. Его зовут Михаил, по некоторой информации, он работает системным администратором в салоне красоты, который регулярно посещает балерина. Артистка абсолютно счастлива, о чем кричат ее публикации в социальной сети Instagram.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

При этом балерина не скрывает, что в ее жизни было много увлечений. Одно из них – бизнесмен Сулейман Керимов, который организовал специально для нее весьма необычное свидание. "Он прислал за мной самолет в Баку, где я играла в спектакле. Позвонил в антракте и сказал, что мы улетаем в Арабские Эмираты. Это, наверное, был единственный раз в жизни, когда я согласилась принять такое приглашение после буквально двух встреч с этим человеком. Я зашла на борт – он был уставлен корзинами разных цветов, но все белого цвета. Там даже был шпинат на пару с тертым сыром "Пармезан" – мое любимое блюдо", – сообщила Волочкова.

Артистка не скрывает, что любит жить на широкую ногу. К примеру, ее свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным была поистине шикарной. Самое интересное, что штампы в паспортах влюбленные так и не поставили. Анастасия объяснила, что тогда ей нужно было шоу, а сейчас – семья.

"Если решусь снова выйти замуж, то хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Все будет еще шикарнее! Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли. Семь свадебных платьев сменю! Можно же помечтать!" – цитирует Анастасию Волочкову StarHit. В роли подружек невесты балерина видит своих приятельниц Яну Шевченко и Женю Машко.

Регистрацию брака Анастасия считает банальностью и формальностью. Она высказала свою точку зрения: "Если ты любишь человека, то надо с ним просто жить. Не строить иллюзий, планов. Вот сколько есть оно, это счастье, сколько ему суждено продлиться – используй любое мгновение. Каждый мужчина, с которым у меня были близкие отношения, – самый грандиозный. Ни об одном не жалею".

Автор: Наталья Аряева19 марта 2018, 09:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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