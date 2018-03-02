Подруга о любовнике-миллиардере обольстительной Цымбалюк-Романовской

Запись с камер наблюдения все расставит на места. И поливать грязью талантливую украинскую пианистку в России больше никто не посмеет.

Вокруг частной жизни украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской ходит много слухов и сплетен. Ее бывшая товарка Элина Мазур рассказывала в телеэфире: "Она съездила в Грузию в романтических целях. У нее был некий крайне богатый мужчина по имени Илья. Миллионер. Может, даже миллиардер. Она вернулась оттуда с четким намерением побыстрее завершить развод, чтобы снова выйти замуж. Она хотела уехать на новогодние праздники во Францию, и там под Рождество состоялась бы помолвка".

Теперь Элина воюет с Виталиной и дает против нее показания следователю. У бывшей жены Армена Джигарханяна появились другие подруги. И одна из них – Данара Курманова – в соцсети Instagram сообщила свою версию поездки приятельницы "на холмы Грузии". "А был ли мальчик? Нет. Трудно предаваться курортным романам, когда находишься в компании родителей. Вспомните, как вы ездили на море с родителями в 15. Да даже в 55. Ну как? Представляется возможным? Более того, большую часть дня мы проводили в разговорах, начинавшихся с Виталининых надежд: "А вдруг он (в смысле Армен Борисович) позвонит? Вдруг это недоразумение?" – заверила Данара.

"В Тбилиси мы ели, гуляли, поправляли здоровье, снова ели. Для особых скептиков и фантазеров как журналист я могу запросить съемки с камер в отеле. Там видно, как мы с Витой и ее родителями по три часа грызем то хачапури, то чизкейки на террасе, то она занимается игрой на фортепиано в фойе, что засняли немало отдыхающих", – добавила подруга.

Она вспомнила, что Джигарханяна в свое время тоже звали в Грузию. "Я предлагала организовать курс терапии, чтобы не сутулился, но ему больше нравилась идея Мюнхена, и это было понятно. Чего он, армянин, в Закавказье не видел? А лечиться вообще ни один мужчина не любит", – резюмировала Курманова.