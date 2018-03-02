Костенко показала их с Тарасовым малыша

Анастасия Костенко обнародовала в социальной сети кадр, на котором позирует с маленьким щенком. Поклонники пришли в полный восторг.

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко прибавление. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram в Stories манекенщица обнародовала кадр, на котором позирует с белым щенком. "Добро пожаловать в семью", – написала Костенко.

Также модель написала два слова: "Тара" и "лабрадор", тем самым дав понять, какой породы собака и как ее зовут. Многочисленные поклонники пришли в полный восторг и умиление. Четвероногого питомца Анастасии и Дмитрия осыпали комплиментами и пожеланиями крепкого здоровья.

Впрочем, нашлись и те подписчики, кто предположил, что Костенко и Тарасов завели собаку вовсе не для себя, а для будущего ребенка, которого модель якобы носит под сердцем. Слухи о беременности Анастасии муссируются уже несколько недель. Мол, влюбленные даже оформили отношения так быстро из-за интересного положения модели.

Напомним, 29 января состоялось венчание футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей супруги, модели Анастасии Костенко. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голос России" Николай Басков и Виктория Лопырева.

