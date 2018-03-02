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Климова успокаивает взбудораженного Домогарова

Ирина Климова и Александр Домогаров. Фото: dni.ru
Александр Домогаров объявил, что его якобы сняли со спектаклей, и дело очень серьезное. Его коллега, актриса Ирина Климова немедленно откликнулась, попытавшись успокоить взбудораженного актера.
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На своей официальной страничке в социальной сети Facebook актер оставил весьма эмоциональное сообщение. "По поводу ухода из Театра! Это серьезно.., ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО... как меня сняли со всех спектаклей, на радость моим "коллегам", было написано заявление. Написано 9 января.Оно пока не подписано, но уважаемые коллеги, оно БУДЕТ подписано, даже чисто юридически. Все наши ДОГОВОРЕННОСТИ С ТЕАТРОМ, с моей стороны будут выполнены (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Александр Домогаров.

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Поклонники немедленно отреагировали на сенсационную новость. "Александр, не палите нервы! Пошли все враги в ж***!", "ошарашена......и где же, куда ходить на спектакли....я приезжала в Москву, ходила только в театр Моссовета и только на Домогарова!", "Разбрасываться талантливыми актерами и еще такими на ,которых ходили ,не делает чести", – высказались подписчики.

Не осталась в стороне и актриса Ирина Климова. Она попыталась успокоить взбудораженного Александра Домогарова. "Сань, все это очень грустно! И ты абсолютно прав, человек не игрушка и зрители, кстати, тоже! Пора с этим разобраться! Только, пожалуйста, не делай пока окончательных выводов и не принимай роковых решений! Это явная ошибка со всех сторон! Созвонимся, друг!!!❤️", – обратилась к приятелю актриса.

Обеспокоенные журналисты связались с Домогаровым, чтобы прояснить ситуацию. Актер оказался немногословен. "Вы не читайте мои посты, потому что в них есть доля правды, и только доля. Но, в принципе, она соответствует действительности", – цитирует Александра Домогарова сайт "Комсомольская правда".

Напомним, 53-летний народный артист России помимо съемок в кино играет в театре. С 1995 года Александр Домогаров служит в столичном Театре имени Моссовета. Он исполняет роли во множестве спектаклей, три из которых в текущем репертуаре. Актер считается звездой этого театра, фотографии с Александром украшают вход, а многие поклонники идут именно на постановки с его участием.

2 марта 2018, 16:30
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Александр Домогаров сильно постарел

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