Опухшая Бузова перепугала народ

Телеведущая и певица поделилась на своей страничке в Instagram неудачным снимком. Поклонники считают, что на нем Ольга выглядит толстой и непривлекательной.

На фото Бузова в ярком расклешенном платье с высоким воротником. "Девочки мои, красное платье – мощное оружие, вы обязательно будете находиться в центре внимания", – подписала снимок звезда.

Однако фолловеры уверены, что этот фасон телеведущей не подходит. "Ощущение, что голова живет отдельно от туловища. Перекаченное лицо все шире и шире и смотрится не пропорционально плечам. Где шея? Оля, это не твой фасон! Выглядишь неважно", – раскритиковал певицу один из пользователей.

Другие заметили, что знаменитость выглядит опухшей, полной и страшной. "Неудачно сфотали, шея исчезла и кажется, что лицо полное… да и грим слишком агрессивный", "Опять опухшее лицо... страшила", "Такая толстая", "Ты на этой фотке такая пышечка", "Что с формой головы?", – раскритиковали Бузову подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 20 Мар 2018 в 12:26 PDT

Отметим, Бузова любит эпатировать публику. Ранее поющая ведущая без одежды вышла на снег и продемонстрировала свою промежность. Таким образом она презентовала отрывок из новой песни "Она не боится" на своей официальной страничке в Instagram.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации. В частности, фанатам не понравилось обнажение Ольги, которое те расценили как неподходящее.