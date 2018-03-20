Опухшая Бузова перепугала народ

Эксклюзив Интервью Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя Веселая Кудрявцева лизалась с Садальским Дом-2

Выбор читателей

Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
Умер Олег Табаков
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия
партнеры
Вторник 20 марта
Лента новостей
19:44
Умер бывший глава МВД Виктор Ерин
19:35
В деле предателя Скрипаля появился неожиданный след
19:34
Россиян атаковала новая вспышка гриппа
19:26
Бывшим любовником Максаковой заинтересовался Интерпол
19:06
После обрушения дома в Мурманске возбудили дело
18:34
К чему снится кровотечение
17:55
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
17:51
Известного актера объявили в розыск за избиение любовницы
17:38
Главный рецепт для красивой кожи
17:32
Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае
17:26
В Мурманске обрушилась многоэтажка
17:11
МИД Чехии вызвал посла России
16:58
Врага Путина задушили во время секса с юным любовником
16:44
По ЧМ-2018 в России нанесли новый удар
16:27
Ученые научились контролировать желания людей?
16:22
"Злобные дебилы" Макаревича и зеркало
16:16
В Госдуме появится биометрическая регистрация депутатов
16:13
Под Москвой случилось смертельное ДТП
16:02
Неизвестный устроил стрельбу в школе
15:57
Медики объявили виагру убийцей рака
15:50
Депутаты Госдумы будут больше работать в регионах
15:45
В Кремле состоится Кубок мира по латиноамериканским танцам
15:35
У российских самолетов выявлены проблемы
15:28
Российские дипломаты показали спину хамке Мэй
15:14
В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
14:46
В России стремительно дешевеют старые iPhone
14:39
Водитель-наркоман убил 21-летнюю россиянку
14:38
Тренер Чайковская недовольна победой Загитовой на Олимпиаде
14:34
"Аэрофлот" опроверг сообщение об опьянении пилота
14:32
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
14:26
Володин: Путин – это преимущество России
14:16
Под Москвой 39-летний мужчина избил и ограбил соседку по коммуналке
14:12
"Готов стрелять": надпись на теле участника группы Дятлова ошеломила
13:41
Володин: Атаки на Россию сплотили народ вокруг Путина
13:39
Собака с человеческим лицом шокировала интернет (видео)
13:37
Футболист Александр Самедов станет отцом в третий раз
13:37
Мертвый Каддафи выдал черную метку Саркози
13:33
Меланья Трамп оконфузилась перед журналистами
13:32
Новый участок желтой линии метро откроется летом
13:17
Основные ошибки мужчин на сайтах знакомств
13:11
В Прикамье лисица ограбила рыбака (видео)
13:04
Песков заступился за оскандалившегося Макаревича
13:00
Известный советский хоккеист умер в Москве
12:52
Ученые доказали пользу голодания
12:49
Почему женщины-начальницы становятся стервами
12:38
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
12:22
Секс-видео пилотов и стюардесс взбудоражило Сеть
12:22
В Дубае арестовали выжившую после схватки с маньяком россиянку
12:16
5 негативных сторон работы модели
12:14
Россияне спасли застрявшую в сугробе лошадь
12:06
Трамп поквитался с Путиным за свою слабость
11:58
По Подмосковью в одних трусах бродили темнокожие проститутки (видео)
11:51
Россиян кормят заразным хлебом
11:31
Красавицу-россиянку изнасиловал дворник элитного отеля на Сейшелах
11:28
Во Внуково нашли коробку с радиацией
11:20
Родившая Исинбаева стала копией Варнавы
11:16
Путин подал Порошенко сигнал через Крым
10:58
Смертоносная жара накроет США
10:53
В Ульяновске мать зарезала троих детей и покончила с собой
10:45
Разгоряченная Кудрявцева взасос целовалась с Садальским
10:44
Во Франции задержали Николя Саркози
10:22
Располневшую жену Тарасова с большим животом сняли в ресторане
10:19
Женщина десять лет прятала в морозилке трупы своих детей
10:18
Масляков задумался над шуткой Путина
10:14
Пристыженный Макаревич о "злобных дебилах": Не говорил я такого
10:00
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
09:45
Украина готовится к войне с Венгрией
09:37
Дональд Трамп изменил беременной жене с известной певицей
09:22
Вдова раскрыла детали жуткой смерти Соловьева
09:21
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел
09:11
Сбивший Boeing над Донбассом летчик имел проблемы с психикой
08:52
Брижит Макрон показала мальчиковую фигуру
08:43
На шестом месяце: Малахов ошарашил сообщением о беременности Собчак
08:37
Трамп показал Путину свое плохое воспитание
08:34
Захарова сделала заявление после хамского выпада Макаревича
08:05
Жителей Подмосковья изощренно обманули на 5,5 миллиона
22:01
Киркорову наплевать на объявившегося брата
21:59
Ребенок покалечился во время игры во дворе
21:58
Леонтьев решился освоить Камасутру (видео)
21:52
Меркель готовит удар по России
21:49
Дерзкое ограбление в Москве попало на видео
21:46
Барановская лишила Аршавина надежды на возвращение
21:27
Теряющий зрение Корчевников работает лежа
21:06
Савченко набросилась на Порошенко после несостоявшегося теракта
21:03
Причина смерти Табакова шокировала врачей
20:57
Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича
20:36
Мужчина с топором напал на московскую школу
20:28
Победа Путина разрушила безумные планы Киева
20:21
Питту и Энистон предрекли крепкий союз
19:48
Собчак пришла на закрытую встречу к Путину с гитарой
19:38
Кого выбрала роскошная Алина Кабаева (видео)
19:32
Путин отбил грубые нападки Макрона
19:29
Безумные регионы: взбесившийся омич одним ударом убил мужчину из-за громкой музыки
19:16
Россияне сдали важный политический экзамен
19:15
Юдашкин оценил наряды Путина и Собчак
19:03
Газзаев грязно выругался из-за усов Грудинина
18:32
Бузова расплакалась из-за грязных танцев Киркорова с ее бабушкой
18:27
Как вернуть детей из виртуального мира в реальность
18:17
Современные люди страдают от нового опасного синдрома
18:13
Макрон нашел в себе силы поздравить Путина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехавший в Америку Макаревич назвал россиян злобными дебилами
Арестованы квартира и миллион рублей Цымбалюк-Романовской
Бывшая жена проболталась о черной зависти Джигарханяна к Табакову
Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича
Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Шоу-бизнес

Опухшая Бузова перепугала народ

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Телеведущая и певица поделилась на своей страничке в Instagram неудачным снимком. Поклонники считают, что на нем Ольга выглядит толстой и непривлекательной.
прочитано 908 раз

На фото Бузова в ярком расклешенном платье с высоким воротником. "Девочки мои, красное платье – мощное оружие, вы обязательно будете находиться в центре внимания", – подписала снимок звезда.

ПО ТЕМЕ

Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани

"Привет с большого бодуна": Бузова шокировала своим видом

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Однако фолловеры уверены, что этот фасон телеведущей не подходит. "Ощущение, что голова живет отдельно от туловища. Перекаченное лицо все шире и шире и смотрится не пропорционально плечам. Где шея? Оля, это не твой фасон! Выглядишь неважно", – раскритиковал певицу один из пользователей.

Другие заметили, что знаменитость выглядит опухшей, полной и страшной. "Неудачно сфотали, шея исчезла и кажется, что лицо полное… да и грим слишком агрессивный", "Опять опухшее лицо... страшила", "Такая толстая", "Ты на этой фотке такая пышечка", "Что с формой головы?", – раскритиковали Бузову подписчики.

Отметим, Бузова любит эпатировать публику. Ранее поющая ведущая без одежды вышла на снег и продемонстрировала свою промежность. Таким образом она презентовала отрывок из новой песни "Она не боится" на своей официальной страничке в Instagram.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации. В частности, фанатам не понравилось обнажение Ольги, которое те расценили как неподходящее.

Автор: Валерия Нарская20 марта 2018, 19:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в камуфляже занялась любовью

567

комментарии

Политика

В деле предателя Скрипаля появился неожиданный след
Чуть опоздал: Трамп поздравил Путина с победой
Российские дипломаты показали спину хамке Мэй
Украина готовится к войне с Венгрией

Шоу-бизнес

Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
Беременная Кирстен Данст стала похожа на пугало
Дерзкая Семенова после развода сбежала в Израиль
У 44-летнего Кафельникова роман с двойником Курниковой

Проишествия

Врага Путина задушили во время секса с юным любовником
В Дубае арестовали выжившую после схватки с маньяком россиянку
Красавицу-россиянку изнасиловал дворник элитного отеля на Сейшелах
В Ульяновске мать зарезала троих детей и покончила с собой

Lifestyle

Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Шоу-бизнес

Располневшую жену Тарасова с большим животом сняли в ресторане

В Сети появились видео с вечеринки
Шоу-бизнес

Разгоряченная Кудрявцева взасос целовалась с Садальским

Фотографии парочки появились в Сети
Происшествия

Красавицу-россиянку изнасиловал дворник элитного отеля на Сейшелах

Путешественники не подозревали об ужасах, творящихся на роскошных курортах
Шоу-бизнес

Родившая Исинбаева стала копией Варнавы

Прославленная спортсменка показала новый образ

Гороскоп

Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные

Фоторепортажи

Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото
Тимати и Лепс спели в честь победы Путина
87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой
Как изменились сестры Арнтгольц

Спорт

Тренер Чайковская недовольна победой Загитовой на Олимпиаде
Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
Самая красивая теннисистка и чемпион мира стали родителями

Регионы

В Прикамье лисица ограбила рыбака (видео)
По Подмосковью в одних трусах бродили темнокожие проститутки (видео)
Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
Кошка вычислила черных риэлторов и спасла хозяина
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru