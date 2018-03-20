Алла Пугачева: Я очень боюсь
На афише концерта значилась только Алла Пугачева. Все остальное в тени, как она сама поет. "Аллочка будет петь во втором отделении. Почти все отделение ее… – рассказывал накануне Илья Резник в интервью. – Я ей дал список из тридцати песен и сказал: "Ты свободна в своем выборе. Я рад буду любым нашим детищам". Будут песни, которые, быть может, многие зрители даже и не слышали. Например, "А ты не знал, что я живу на белом свете". У нас есть несколько песен, которые мало звучали".
Примадонна так хотела успеть на праздник главного, пожалуй, в своей жизни автора, что из аэропорта (артистка была в отъезде по личным нуждам) добиралась до центра Москвы на аэроэкспрессе. В противном же случае рисковала встать в глухой вечерней пробке и приехать в Кремль лишь к утру.
Наверняка пассажиры электропоезда были сильно удивлены, увидев в вагоне последнюю Народную артистку СССР. Ведь и выглядела превосходно – в белых брюках и белой же шубке была похожа на Снежную королеву.
В Кремле артистку обступили журналисты и умоляли певицу попозировать. Та – хотя и через силу – выдавила из себя улыбку, но останавливаться перед гримеркой отказалась. Мол, не царское дело. Отказалась она и от роскошного букета алых роз. "Нет, не надо мне, я их очень боюсь, уколюсь еще", – пояснила певица.
Пугачева завершила концерт, исполнив сэт из семи песен – "Просто", "Ты не знал", "Без меня", "Возвращение", "Старинные часы", "Поздно", "Скупимся на любовь". А лучшая ее ученица Алиса Голосымова, знакомая по телепроекту "Голос. Дети" пела старый хит Примадонны "Эй, вы там, наверху".
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