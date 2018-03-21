Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской

Черемушкинский суд наложил обеспечительный арест на квартиру Виталины Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице. Это решение было принято в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни в связи с появившимися в СМИ видеозаписями Армена Джигарханяна, сделанными скрытой камерой. Также был изъят миллион рублей, который принадлежит бывшей жене актера. Адвокат Виталины Лариса Широкова считает подобные действия правоохранительных органов необоснованными. Об этом она рассказала в интервью Dni.Ru.



"Статья о нарушении конституционных прав гражданина ("Нарушение тайны личной жизни". – Прим. ред.) предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, – заявила Широкова. – Между тем следствием была проведена выемка денежных средств в размере одного миллиона рублей из банковской ячейки моей подзащитной и наложен обеспечительный арест на квартиру, рыночная стоимость которой превышает 40 миллионов рублей".

"Следствие настаивало на аресте всех трех квартир, по мнению следствия, принадлежащих Виталине Викторовне, – продолжила Широкова. – На самом деле не все из указанных квартир являются ее собственностью. Важно отметить и то, что арест имущества осуществлялся по только лишь одной 137-й статье – налицо несоответствие норме закона и противоречие статье Уголовного кодекса Российской Федерации. К тому же изъятие средств со счета Виталины Викторовны произошло еще два месяца назад, но никто ее не поставил в известность, и узнала она случайно. Разумеется, мы будем обжаловать неправомерный характер таких действий. Первое заседание по выемке денег состоится 28 марта".

Лариса Широкова намерена через суд наказать всех, кто порочит доброе имя и деловую репутацию ее клиентки. Она уверена, что сумеет доказать невиновность Виталины. А вот как вернуть изъятый миллион рублей – пока вопрос.