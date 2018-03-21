50-летняя Стриженова сообщила о беременности

Отметившая 50-летие Екатерина Стриженова поделилась радостной новостью. Популярная телеведущая объявила о беременности.

Екатерина и Александр Стриженовы стали очередными звездными гостями передачи Ивана Урганта. Отметим, что накануне, 20 марта, телеведущая отметила юбилей. Екатерине исполнилось 50 лет. С раннего утра именинница принимала поздравления от родных и близких. Когда Екатерина появилась в студии Ивана, ее встретили бурными аплодисментами. Ведущий присоединился к теплым пожеланиям коллеге.

В ходе беседы с ним Екатерина сообщила радостную новость. Она призналась, что в скором времени станет бабушкой. Как выяснилось, старшая дочь Стриженовых Анастасия беременна. Отец будущего ребенка – ее муж Петр.

Интересно, что счастливые супруги предпочитали скрывать важную информацию от общественности. Они сделали объявление лишь на шоу Ивана Урганта. "Итак, наша сегодняшняя программа – бабушка рядышком с дедушкой", – иронически прокомментировал событие телеведущий.

Напомним, Анастасия Стриженова вышла замуж за финансиста Петра Грищенко в 2013 году. Перед тем как узаконить отношения, влюбленные встречались около пяти лет. Молодые люди познакомились в Нью-Йорке, где получали образование. В 2011 году Петр сделал Насте предложение.

Публикация от anastasia strizhenova (@anastasia_strizhenova) 6 Янв 2018 в 8:12 PST

Интересно, что сначала Стриженова и Грищенко обвенчались. Таинство состоялось в подмосковном храме Пресвятой Богородицы. По окончании церемонии молодожены отправились отмечать свадьбу в компании родных и близких. Анастасия и Петр устроили банкет в одном из ресторанов. Там же для пары провели выездную регистрацию брака. Влюбленных осыпали лепестками роз, а романтическую атмосферу поддерживала оперная музыка.

