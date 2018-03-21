Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
На юбилейном концерте Ильи Резника в Кремле Алла Пугачева пребывала в благостном настроении и была откровенна, как никогда. Всех интересовало: почему 68-летняя Примадонна накануне решилась на подробный рассказ о больших проблемах со здоровьем. Многие даже подумали, что не сама она сделала в социальных сетях такую резонансную публикацию – мол, фейк.
"Я старая, больная женщина, – сразу отрезала артистка. – И это писала лично я, сказала всю правду. Чтобы никто ничего не додумывал. Просто сама не читаю того, что обо мне сочиняют журналисты. Но друзья мне донесли, что про меня пишут – мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я-сякая. Да, все это так. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. А в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной".
Рассказала она и своих многочисленных шиньонов вокруг которых ходит много кривотолков. "Во время молодости у меня были свои волосы, а все думали, что такой рыжий парик, – улыбается артистка. – А теперь у меня парики, а все думают, что свои".
Алле Пугачевой в середине апреля стукнет 69 лет, но кажется, что выглядит она как девочка. Фигура, ножки, кожа – все безупречно. И для певицы это важно. Во-первых, к ней постоянно прикованы взгляды и камеры – нельзя разочаровывать. Во-вторых, артистка призналась: "Я похудела и слежу за собой ради детей, потому что хотела бы, чтобы они видели моложавую маму, нежели бабушку". Третья причина – муж Максим Галкин, который младше на 27 лет. Примадонне очень хочется ему соответствовать.
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