"Спасите меня": измученный Краско молит о помощи

Героями программы "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым стали 87-летний актер Иван Краско с молодой женой Натальей и его экс-супруга – Наталья Вяль. Нынешней избраннице артиста пришлось пережить настоящий стресс.

Наталье удалось заставить бывшую жену Ивана Ивановича отправить на экспертизу их старшего сына. Но и сама девушка подверглась настоящей нервотрепке: ей пришлось встретиться с мужчиной, который называл себя ее отцом.

Молодая жена Краско настаивает на том, что дети, рожденные в браке Ивана Ивановича и Натальи Вяль, артисту не родные. Вяль все-таки решилась прийти на передачу и сообщила о том, что ее словам, старший сын Иван отказался проходить ДНК-тест по собственному желанию.

В свою очередь директор Краско Вячеслав Смородинов заявил, что Вяль завралась. Тогда в студию пригласили Ивана Ивановича. Жуткий резонанс вызвала ситуация с тем, что актер пришел на съемки в рубашке, купленной экс-супругой.

В результате экспертизы все же выяснилось, что Иван Краско действительно является отцом старшего сына Вяль. "Вероятность отцовства – 99,9%. Умоляю вас, будьте спокойны", – обратился Дмитрий Шепелев к Наталье Краско.

Сам Краско пошутил, что может уйти к третьей женщине. Его, похоже, замучили подобные передачи и ДНК-тесты. "Сабиночка, спасите меня. Это мое официальное заявление", – обратился артист к полиграфологу Пантус. А Наталье Иван Иванович посоветовал излечиться от всяких комплексов. Затем в студию позвали сыновей Краско, которых он представил публике.

Кроме того, на передаче Наталью Краско ждал другой сюрприз. В студию пришел мужчина, который называет себя отцом девушки – Александр Григорян. Девушка много лет она считала папу мертвым. Однако потом на кладбище поняла, что он скончался за два года до ее появления на свет.

Пройдя детектор лжи, Александр признался, что разыскивал Марину, биологическую мать Натальи. Однако, как выяснили эксперты, ему было неизвестно о беременности экс-любовницы. "У вас нет права причинять боль этой девушке, вы не отец", – заявил Шепелев.