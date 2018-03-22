53-летняя Азиза побежала к врачу с интимной проблемой

У Ильи Резника и его жены Ирины – особая роль в жизни Азизы, поэтому она не могла не принять участие в юбилейном вечере поэта-песенника. А после выступления артистка рассказала корреспонденту Dni.Ru о том, что ее смущает.

"Я никогда никаких операций пластических не делала, хотя необходимость была, – призналась Азиза. – Например, у меня с детства на лбу есть шрам. Когда появились все эти ботоксы и филлеры, многие друзья советовали их вкачать в лоб, чтобы замаскировать "боевое ранение", но я отказалась".

"У меня свои, не подкачанные губы, и грудь тоже своя, – похвасталась артистка. – Конечно, я бы могла вставить туда силиконовые наполнители, как сделали многие коллеги. Но большая грудь мне категорически не идет, поэтому пусть будет то, чем Бог наградил".

И все же с одной проблемой Азизе пришлось пойти к специалистам. Речь идет о заметной щербинке между зубами. Она, кстати, есть у каждого пятого жителя Земли.

"Когда я участвовала в шоу перевоплощений на Первом канале "Точь-в-точь!", по этой большой щели между зубами жюри меня сразу узнавало, в каком бы образе я ни появлялась, – вздохнула певица. – Я пошла к стоматологу и попросила закрыть мне эту щель. Сейчас есть такие технологии, когда ее просто аккуратно пломбируют".

В свое время и у Аллы Пугачевой была щербинка между верхней парой резцов. Стоматологи считали это дефектом прикуса, да и певицу смущал этот недостаток. Выйдя замуж за Филиппа Киркорова, она решила исправить ситуацию.

Известный дантист поставил ей – одной из первых в Москве! – пластинчатые имплантаты. Правда, со временем произошло отторжение костной ткани, и Примадонну стала мучить ноющая боль. Тогда звезда обратилась к шведским врачам. За новенькие, идеально белые зубки пришлось выложить 100 тысяч евро, пишет "Утро.ru".