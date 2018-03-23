Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская получила новый удар. После того как стало известно об аресте ее счетов и квартиры, выяснилось, что пианистка осталась без жилища.

В эфире одного из ток-шоу Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что готова отдать однокомнатную квартиру в Подмосковье бывшему мужу Армену Джигарханяну, хотя по закону жилье принадлежит ей. А сейчас появилась информация о том, будто актер и так находится там.

Виталина рассказала: "Было известно, что он туда вошел и сменил замки. Соседи мне позвонили. По выписке из Росреестра квартира числилась на мне".

В новом выпуске передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" пианистка появилась вместе с адвокатом Ларисой Широковой. Юрист отметила странные обстоятельства, которые обнаружились после того, как она договорилась встретиться с Джигарханяном в его кабинете и обсудить передачу имущества.

Когда адвокат приехала к назначенному времени, по телефону ей ответил человек, представившийся Артуром Согомоняном. Мужчина сообщил, что ее не хотят видеть. В театре заявили, что Джигарханян не приедет. Широкова удивилась: когда она договаривалась с актером, тот был настроен доброжелательно.

"После встречи мы хотели пойти на мирное соглашение. Были настроены на открытый диалог, подписание документов. Когда сделали запрос, оказалось, что квартира в декабре 2017 года была передана Армену Борисовичу. Однако есть странное обстоятельство. Этот человек действовал одновременно по доверенности и от Армена Борисовича, и от Виталины Викторовны – мошенническим способом. О таком мы никогда не говорили. Если мы говорим о договоре дарения, то только на законных основаниях", – заявила Широкова.

По словам представителя Цымбалюк-Романовской, она немедленно обратилась в полицию. По ее словам, сейчас идет проверка.