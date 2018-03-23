"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой

После манипуляций с внешностью Анастасия Волочкова снова заставила говорить о себе. На сей раз пользователи Сети обратили внимание на новую прическу и грудь, которой, по их мнению, можно убить.

На днях Анастасия Волочкова воспользовалась услугами специалиста и нарастила волосы. Теперь скандально известная балерина, предпочитавшая короткую стрижку и убиравшая волосы в гладкий пучок, носит длинные локоны. Многочисленные поклонники с восторгом восприняли эти перемены.

Однако остались у фанатов и поводы для недовольства. Когда Волочкова на официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена со своим возлюбленным Михаилом, ей снова "прилетело". Пользователи Сети раскритиковали грудь балерины.

Артистка, которая обожает наряды, демонстрирующие ее пышный бюст, на сей раз была в довольно скромной кофточке. Однако это обстоятельство не остановило глазастых поклонников: они умудрились разглядеть изъян.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Мар 2018 в 2:16 PDT

"Ого вот это оружие (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такими сисяндрами убить можно ! Неудачно ей сделали грудь , сам пластический хирург говорил , была передача по тв и эксперт по пластике сказала , что на месте Волочковой , подала бы в суд за то , что ей сделали уродливую грудь ! В своя грудь у нее совсем маленькая была !", "Куда сиськи разбежались? Что за не ухоженная голова? Пакли какие-то. Да, я завидую бегающим сиськам и жирной пакле на голове и тату-бровям😂😂😂", "Насть, это утро, вечер, ночь? Мы запутались, журнал вверх тормашками, артрит в глаз, сиськи в разнобой, волосы в солому...! То ли театр, то ли балет, то ли сериал, то ли просто бытовуха, то ли лучи бобра! Определись уже всем легче будет, аль опять завтра по храмам?", "Красавец и чудовище...***, что у нее с лицом, она же его фотошопом стерла...и сиськи куда то разбежались...😔грустно все это..." – высказались подписчики.