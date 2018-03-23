"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой

Эксклюзив Интервью Интимная проблема мешает жить Жасмин Стало известно о еще одной болезни Табакова Дом-2

Выбор читателей

Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
Борис Корчевников ужаснул болезненным видом
Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
партнеры
Пятница 23 марта
Лента новостей
13:24
"Критика важна и нужна": Путин обратился к России со спецзаявлением
13:18
Одичавший слон насмерть затоптал человека во время праздника (видео)
13:10
Семье нелепо умершего актера Ельчина заткнули рот деньгами
12:56
Оранжевый снег в Сочи шокировал народ
12:48
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
12:34
Госдума изменила график работы ради избирателей в регионах
12:04
Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
12:04
Путин выступит со срочным заявлением
11:52
В метро Петербурга умерли два пассажира
11:37
Пять стран ЕС вышлют российских дипломатов
11:35
В Москве выберут самых талантливых модельеров
11:11
Главные события Москвы с 23 по 29 марта
11:05
Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
11:00
В РПЦ представили полезный православный комикс
10:36
На севере Москвы построят крупный ТПУ
10:28
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
10:22
Трампа снова застукали за интимом с моделью
10:22
В Челябинске обстреляли скорую помощь
09:51
Девушка натравила бабушку на оголившегося ухажера
09:45
США признались в двойных стандартах после победы Путина
09:30
В Петербурге пьяный водитель подрался с отзывчивой компанией
09:16
Найдено лекарство от рака печени
09:13
Должник устроил погром в собственной квартире на глазах у приставов
09:05
Россиянам пообещали скорый рост доходов
09:01
В Сети не оценили демарш СМИ в Госдуме
08:53
Последствия жуткой аварии с автобусом под Псковом попали на видео
08:46
Подлые украинцы пытались сорвать России праздник
08:33
Брюссель пустил Москву под пресс
08:12
64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку
08:04
Неожиданно: как Путин отреагировал на итоги выборов президента
07:44
В аварии с грузовиком в Москве погиб человек
22:01
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
21:53
Как в аду: Крит накрыла африканская пыль (видео)
21:50
Под Москвой при пожаре погиб трехлетний ребенок
21:41
У предателя Скрипаля и его дочери после отравления поражен мозг
21:37
Под Москвой мужчина упал с 13-го этажа в шахту лифта
21:26
Зачем Трамп лебезит перед Путиным
21:15
В Москве после ДТП перевернулась "Газель"
21:00
"Би-Би-Си" остается в Думе
20:59
Малахов устраивает вакханалию с мертвецами
20:50
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
20:30
На востоке Москвы иномарка влетела в автобусную остановку
20:07
У Натальи Фриске родились малыши
20:02
Уход журналистов из Думы назвали ошибкой
19:52
Беглый российский миллиардер в ужасе покинул Британию
19:33
"Умирающий" президент Порошенко тащит за собой Савченко
19:16
В России хотят отметить бесплатную медицину
19:04
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
18:56
Это дикость: Максакова пожаловалась в прямом эфире на мать
18:39
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
18:39
К чему снится покойная бабушка
18:03
Меланья Трамп устала быть первой леди
17:50
Как победить болезни с помощью диеты
17:48
Прогноз неблагоприятный: Савченко светит десяточка
17:39
На "Селигерской" появится крупный транспортный узел
17:24
Чем заманили в Дубай выпрыгнувшую из окна российскую модель
17:15
Россию захлестнет эпидемия бородавок
16:49
WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
16:46
Собчак выбрала для дружеских посиделок неприлично дорогое платье
16:31
Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло!
16:26
Бойкот Думы и молодость Венедиктова
16:23
На салатовой ветке метро появятся две новые станции
16:05
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
16:04
Жасмин готовится к худшему
16:03
Футбольным фанатам разрешили мыться на вокзалах
15:55
Синоптики назвали дату начала весны в Москве
15:52
Группа Вагнера вновь помогла сирийским войскам
15:46
Госдума активно взялась за реализацию послания президента
15:46
"Убирать физически": опубликован план Савченко по ликвидации лидеров Украины
15:27
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
15:19
Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова
15:14
Как Солнцев называет престарелую любовницу в постели
15:04
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках
15:03
Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах
15:00
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
14:56
Бдительные россияне бесят сотрудников ГИБДД
14:47
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога
14:34
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
14:30
Елизавета II назвала невестку порочной женщиной
14:27
Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
14:18
На свалке в Ленинградской области нашли труп младенца
14:07
Володин: Госдума открыта к работе с журналистами
14:04
Максакова стала жертвой жуткого пророчества
13:59
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
13:55
Скандал с отравлением детей в Волоколамске дошел до президента
13:55
Под Петербургом грузовик протаранил автобус с пассажирами
13:46
12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем
13:45
При взрыве в Чехии погибли шесть человек
13:39
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
13:36
Драматические подробности оголтелой стрельбы пьяного Витаса
13:23
Диетолог объяснил смертельный вред свежевыжатых соков
13:23
Российским старикам поднимут пенсии на 10 млрд
13:16
В Петербурге в канаве нашли труп опрятной женщины
13:10
Где купить лучшие товары по доступным ценам
12:59
Крупный пожар в ирландском отеле сняли на видео
12:57
Беременная Лобода: Нервы сдают
12:57
"Как бомж": Отца богатой Бузовой обругали за бедный вид
12:51
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
12:45
Опубликован список самых надежных банков в России
12:42
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес

"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
После манипуляций с внешностью Анастасия Волочкова снова заставила говорить о себе. На сей раз пользователи Сети обратили внимание на новую прическу и грудь, которой, по их мнению, можно убить.

Продолжение: Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото
прочитано 8363 раза

На днях Анастасия Волочкова воспользовалась услугами специалиста и нарастила волосы. Теперь скандально известная балерина, предпочитавшая короткую стрижку и убиравшая волосы в гладкий пучок, носит длинные локоны. Многочисленные поклонники с восторгом восприняли эти перемены.

ПО ТЕМЕ

Волочковой досталось за вульгарный вид 12-летней дочери

Волочкова рассказала о шикарной свадьбе в Париже

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Однако остались у фанатов и поводы для недовольства. Когда Волочкова на официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена со своим возлюбленным Михаилом, ей снова "прилетело". Пользователи Сети раскритиковали грудь балерины.

Артистка, которая обожает наряды, демонстрирующие ее пышный бюст, на сей раз была в довольно скромной кофточке. Однако это обстоятельство не остановило глазастых поклонников: они умудрились разглядеть изъян.

"Ого вот это оружие (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такими сисяндрами убить можно ! Неудачно ей сделали грудь , сам пластический хирург говорил , была передача по тв и эксперт по пластике сказала , что на месте Волочковой , подала бы в суд за то , что ей сделали уродливую грудь ! В своя грудь у нее совсем маленькая была !", "Куда сиськи разбежались? Что за не ухоженная голова? Пакли какие-то. Да, я завидую бегающим сиськам и жирной пакле на голове и тату-бровям😂😂😂", "Насть, это утро, вечер, ночь? Мы запутались, журнал вверх тормашками, артрит в глаз, сиськи в разнобой, волосы в солому...! То ли театр, то ли балет, то ли сериал, то ли просто бытовуха, то ли лучи бобра! Определись уже всем легче будет, аль опять завтра по храмам?", "Красавец и чудовище...***, что у нее с лицом, она же его фотошопом стерла...и сиськи куда то разбежались...😔грустно все это..." – высказались подписчики.

Автор: Наталья Аряева23 марта 2018, 09:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

567

комментарии

Политика

Зачем Трамп лебезит перед Путиным
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона

Шоу-бизнес

Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
Потрясшего достоинством участника "Дома-2" запихнули в клинику для алкашей
Катя Лель рассказала об избиениях

Проишествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой

Балерина снова заставила говорить о себе
Регионы

Известный российский певец умер в возрасте 53 лет

Смерть шансонье подтвердили его друзья

Шоу-бизнес

"Сколько ей лет на самом деле": Бузова ужаснула изуродованным лицом

Поющая ведущая перестаралась с манипуляциями

Шоу-бизнес

Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото

Артист объяснил, почему не собирается полнеть

Гороскоп

Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках

Регионы

Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru