Джоли сходит с ума от ревности из-за ночных встреч Питта и Энистон

Эксклюзив Интервью Звезду "Дома-2" упекли в клинику для алкашей Подлый Малахов мстит Борисову из зависти Дом-2

Выбор читателей

Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
Борис Корчевников ужаснул болезненным видом
Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
партнеры
Пятница 23 марта
Лента новостей
21:45
Трехлетний малыш сломал палец стоматологу
21:25
Ахеджакова запретила России прикасаться к Савченко
21:16
Бразильцы разгромили сборную России
20:50
"Единая Россия" заявила о поддержке курса Путина
20:23
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
20:18
Мямливший судья устроил балаган из ареста Савченко
19:05
Найден простой способ уберечься от рака
18:58
ЕС заставит Порошенко броситься в ноги Путину
18:55
Макрон и Меркель угрожают Путину из-за предателя Скрипаля
18:07
Трамп приготовился к войне с Россией
17:33
Как быстро уснуть
16:55
Совет на выходные
16:54
Безумные регионы: В Ижевске мужчина угонял машины для поездок за пивом
16:23
Медики разрешили мочить манту
16:19
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
16:10
Чумаков заметно постарел после рождения ребенка
16:05
Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась
16:01
В поселке Северный появится новая дорога
15:59
Харассмент как политическое оружие
15:57
Три новых станции метро заметно разгрузят север Москвы
15:57
"Музей моды" Александра Васильева откроется на ВДНХ
15:52
В Москве скорая помощь влетела в толпу пешеходов на зебре (видео)
15:51
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
15:42
Налетчик с банкой кислоты ограбил офис микрозаймов
15:40
Сексологи: Уборка квартиры повышает либидо
15:37
Известную певицу жестко наказали за песню про президента
15:27
Сделка Каддафи и Саркози станет уроком для России
15:23
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
15:22
"Аэрофлот" переходит на летнее расписание
15:18
Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
15:03
Ученые засняли секс чертей на глубине 800 метров
14:53
Кому и для чего нужен скандал вокруг депутата Слуцкого
14:49
iPhone X оказался быстрее нового Samsung
14:42
Расшифрован ген инопланетянина из пустыни Атакама
14:34
Пассажиры рейса "Аэрофлота" пострадали из-за собаки Успенской
14:30
При захвате заложников во Франции есть жертвы
14:18
Коллеги рассказали о состоянии Добронравова после инсульта
14:09
Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
14:06
Звезду "Великолепного века" арестовали за наркотики
13:57
Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки
13:54
В супермаркете во Франции захватили заложников
13:46
Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей
13:43
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
13:24
"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
13:18
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
13:11
Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото
13:11
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
13:10
Семье нелепо умершего актера Ельчина заткнули рот деньгами
13:09
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
12:56
Оранжевый снег в Сочи шокировал народ
12:50
Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной
12:48
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
12:38
Потрясшего достоинством участника "Дома-2" запихнули в клинику для алкашей
12:34
Госдума изменила график работы ради избирателей в регионах
12:04
Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
12:04
Катя Лель рассказала об избиениях
12:04
Путин выступит со срочным заявлением
11:59
"Сколько ей лет на самом деле": Бузова ужаснула изуродованным лицом
11:52
Жириновский подготовил прощальную речь
11:52
В метро Петербурга умерли два пассажира
11:37
Пять стран ЕС вышлют российских дипломатов
11:35
В Москве выберут самых талантливых модельеров
11:26
Бывший участник нанес болезненный удар "Уральским пельменям"
11:11
Главные события Москвы с 23 по 29 марта
11:05
Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
11:00
В РПЦ представили полезный православный комикс
10:54
В "Пусть говорят" сенсационная замена ведущего
10:36
На севере Москвы построят крупный ТПУ
10:28
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
10:22
Трампа снова застукали за интимом с моделью
10:22
В Челябинске обстреляли скорую помощь
10:20
Онемевшему от инсульта Добронравову сделали экстренную операцию
09:51
Девушка натравила бабушку на оголившегося ухажера
09:45
США признались в двойных стандартах после победы Путина
09:35
"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой
09:30
В Петербурге пьяный водитель подрался с отзывчивой компанией
09:16
Найдено лекарство от рака печени
09:14
После падения из окна Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
09:13
Должник устроил погром в собственной квартире на глазах у приставов
09:05
Россиянам пообещали скорый рост доходов
09:01
В Сети не оценили демарш СМИ в Госдуме
08:53
Последствия жуткой аварии с автобусом под Псковом попали на видео
08:48
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
08:46
Подлые украинцы пытались сорвать России праздник
08:33
Брюссель пустил Москву под пресс
08:12
64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку
08:04
Неожиданно: как Путин отреагировал на итоги выборов президента
07:44
В аварии с грузовиком в Москве погиб человек
22:01
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
21:53
Как в аду: Крит накрыла африканская пыль (видео)
21:50
Под Москвой при пожаре погиб трехлетний ребенок
21:41
У предателя Скрипаля и его дочери после отравления поражен мозг
21:37
Под Москвой мужчина упал с 13-го этажа в шахту лифта
21:26
Зачем Трамп лебезит перед Путиным
21:15
В Москве после ДТП перевернулась "Газель"
21:00
"Би-Би-Си" остается в Думе
20:59
Малахов устраивает вакханалию с мертвецами
20:50
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
20:30
На востоке Москвы иномарка влетела в автобусную остановку
20:07
У Натальи Фриске родились малыши
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
У Натальи Фриске родились малыши
64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку
Шоу-бизнес

Джоли сходит с ума от ревности из-за ночных встреч Питта и Энистон

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK press/Hubert Boes
Анджелина Джоли потеряла сон после новости об интимных встречах Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Звезда не находит себе места от ревности.
прочитано 4135 раз

"Энджи не хочет верить, что Брэд и Джен снова могут видеть друг друга. Ее раздирает ревность из-за того, что Брэд мог обратить внимание на свою бывшую. Развод был тяжелым для Анджелины, но у нее все еще есть очень сильные чувства к Брэду", – рассказал знакомый Джоли в интервью HollywoodLife.com.

ПО ТЕМЕ

Снова вместе: Энистон и Питта сняли во время интима

Питту и Энистон предрекли крепкий союз

Анджелина Джоли шокировала интимными отношениями с детьми

 Развод Джоли и Питта

Сюжеты Развод Джоли и Питта

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Актриса восприняла новости о романе своего уже практически бывшего мужа, как предательство. "Это удар в живот Энджи. Она говорит, что не хочет слышать о Брэде, но она не может не следить за новостями таблоидов", – отметил друг актрисы.

Кроме того, стало известно, что Энистон пригласила Джоли на ужин. Дженнифер хотела мирно уладить назревающий конфликт. Однако Энджи отклонила предложение. Звезда "Малифисенты" была в ярости и не оставила ни малейшего шанса "закопать топор войны" с Джен. "Учитывая все сильные чувства, которые она по-прежнему испытывает к мужу, неудивительно, что последнее, что она хочет сделать, это пойти на ужин с мисс Энистон", – пишет HollywoodLife.com.

Напомним, отношения Энистон и Питта перестали быть тайной после того, как таблоид Star опубликовал фото, на котором бывшие супруги страстно целуются на улице. Поклонники "Бранджелины" сочли снимок подделкой. Однако это не первый раз, когда Джен и Брэд попались вместе. Ранее сообщалась, что актер проводит вечера дома у бывшей жены.

При этом совершенно противоречивые данные приводит другое голливудское издание. По информации Gossipcop.com, Питт и Энистон не то что не встречаются – они вообще не видели друг друга больше 10 лет. Якобы Брэду сейчас вообще не до свиданий. Он пытается привести в порядок свою жизнь и избавиться от алкогольной зависимости.

Брак Джоли и Питта разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. В феврале 2018 года стало известно, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру больше не вместе. Говорили, супруги расстались из-за интимных записок Брэда Питта. Якобы актер присылал Дженнифер сообщения, когда та состояла в браке с Джастином.

Автор: Алёна Нестерова23 марта 2018, 21:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джоли спрятала живот на "Золотом глобусе"

567

комментарии

Политика

"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
Жириновский подготовил прощальную речь
Брюссель пустил Москву под пресс

Шоу-бизнес

Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину

Проишествия

Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

У Натальи Фриске родились малыши

Экс-солистка "Блестящих" поделилась с поклонниками радостной новостью
Шоу-бизнес

Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской

Ушлая пианистка осталась без квартиры
Шоу-бизнес

Снова вместе: Энистон и Питта сняли во время интима

Актер вернулся к бывшей супруге
Общество

Ахеджакова запретила России прикасаться к Савченко

Актриса сочувствует опальному политику

Гороскоп

Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой

Регионы

Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru