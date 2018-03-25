Садальский влез в скандал с разделом наследства Табакова

Деятели культуры никак не могут поделить наследство Олега Табакова – кресло руководителя МХТ им. Чехова. Ситуацию прокомментировал актер Станислав Садальский.

По словам артиста, труппа недовольна тем, что на место умершего руководителя назначили Сергея Женовача. Оказалось, актеры сделали свой выбор – они якобы считают, что возглавить театр должны Константин Хабенский.

Актеры собирались подписать послание президенту России Владимиру Путину, чтобы он принял решение на этот счет. "А что, Путин и назначениями режиссеров теперь занимается? Очень глупо придумали", – заявил Садальский.

По мнению артиста, теперь Хабенский оказался в неловком положении. Садальский добавил, что актеры так и не подписали письмо главе государства.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 24 Мар 2018 в 11:21 PDT

Напомним, что при жизни Табаков так и не назвал кандидата, которого он хотел бы видеть в руководстве театра. Этот вопрос он обсуждал с актером Владимиром Машковым.

Прославленный актер Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. Как писали Dni.Ru, он долгое время находился в больнице в тяжелом состоянии.

МХТ им. Чехова возглавил Сергей Женовач. Решение о назначении министр культуры России Владимир Мединский обсуждал с видными деятелями театра и кино.