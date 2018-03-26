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"Боритесь за жизнь людей!": у грязно выругавшегося Галкина сдали нервы

Максим Галкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Шоумен, юморист, телеведущий Максим Галкин прокомментировал трагедию в Кемерово. Артист оставил в стороне свой комедийный образ и был предельно серьезен.

Продолжение: Сын директора сгоревшего ТЦ удивил нелепыми оправданиями
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал фотографию горящего в Кемерово торгово-развлекательного центра и оставил пространную запись. Популярный телеведущий, оставив юмористический тон, оказался невероятно серьезным. Без сомнения, трагедия, в результате которой погибли дети, потрясла артиста.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"Переживаем всей семьей. Конечно, будут устанавливаться причины пожара и такого количества жертв, но одно очевидно: ну, не должно такое происходить в 21 веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказал мнение Галкин.

Далее шоумен отметил халатность в этом вопросе. "Техническая оснащенность и подготовка сотрудников на случай чрезвычайных ситуаций в местах скопления людей, да еще и детей, должна быть на первом месте, до вопросов заработка. Даже если контролирующие органы смотрят сквозь пальцы, владельцы должны понимать, что это их зона ответственности: планы эвакуации, запасные выходы, сигнализация, квалифицированная помощь персонала и т.д. Если происходят такие трагедии, значит на уровне государства нужно проводить специальную программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность. Если к этому не подойти системно, то "хромая лошадь" нашего русского "авось пронесет" будет всегда пересекать наш путь и забирать жизни. В том числе жизни пожарных, ведь и они героически погибают на пожарах, которые не случились бы, если бы их коллега не брал взяток", – рассудил телеведущий.

Галкин призвал власти к активным действиям. "Все виды власти обязаны воспринимать эту гибель своих граждан не как трагическую случайность, а как трагическую закономерность нашей сегодняшней действительности, потому что по поводу случайности можно только соболезновать, а с закономерностью можно бороться. Так боритесь же, черт возьми, за жизнь людей не тогда, когда уже поздно!" – выругался юморист.

В заключение он написал: "Этих задохнувшихся и сгоревших детей на просмотре мультфильма уже не вернешь, так измените что-то, чтобы это никогда, НИКОГДА не повторилось, чтобы работа по повышению безопасности не закончилась сразу после волны авральных проверок, которые пройдут по всей стране. Россия станет Великой только тогда, когда в ней человеческая жизнь будет дорого стоить. Сердце кровью обливается от одной мысли о случившемся. Самые глубокие соболезнования от нашей семьи родным погибших! Душой с вами!"

Автор: Наталья Аряева26 марта 2018, 10:06

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