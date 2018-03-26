Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой

Одной из участниц юбилейного вечера поэта Ильи Резника в Кремле стала Алиса Голомысова – любимая ученица Аллы Пугачевой из ее мастерской эстрадного искусства Recital. Зрители ее знают по шоу "Голос. Дети" и по участию в новогодних телевизионных огоньках.

Видимо, во время съемки тех программ Алиса полюбилась и Юрию Аксюте – продюсеру дирекции музыкального вещания Первого канала. За кулисами он кинулся к ней, как к родной. Как говорят, девочка, которой так благоволят Пугачева и Аксюта, – дочь сотрудника Департамента образования Москвы по Восточному административному округу Александра Голомысова, который преподает спортивные бальные танцы.

После выступления со старым хитом Пугачевой "Эй, вы там, наверху" Алиса дала интервью Dni.Ru. "В школе у Аллы Борисовны нас учат вокалу, актерскому мастерству, хору, – рассказала девочка. – Друзья из школы, конечно, иногда завидуют мне, что я участвую в разных концертах, огоньках. Сама Пугачева на занятия в школу приходит не очень часто и с нами вместе не поет. Но всегда внимательно работает с каждым, объясняет, что надо сделать в той или иной песне, а мы показываем ей разные номера. Меня она хвалит обычно. Но постоянно говорит, что в каждой песне надо представлять определенный образ".

Поведал о тонкостях обучения у Пугачевой и отец девочки: "Три года длится первый курс, а вообще там можно учиться бесконечно. Сегодня, например, в школе творческого развития занимаются дети от пяти до 15 лет. И слухи, что там учатся только дети богатых родителей, не соответствуют действительности – там разные есть ученики".

Как говорят, месяц занятий у самой Пугачевой стоит примерно 60 тысяч. За эти небольшие для Москвы деньги воспитанникам преподают сольфеджио, обучают музыкальным стилям, диджейству, основам композиции, импровизации и аранжировки, психологии, бальным и современным танцам. Мастер-классы будущим эстрадным кумирам дают участники шоу "Голос" (Эмиль Кадыров) и выпускники "Фабрики звезд" (Михаил Гребенщиков, Елена Терлеева).