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Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Одной из участниц юбилейного вечера поэта Ильи Резника в Кремле стала Алиса Голомысова – любимая ученица Аллы Пугачевой из ее мастерской эстрадного искусства Recital. Зрители ее знают по шоу "Голос. Дети" и по участию в новогодних телевизионных огоньках. 
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Видимо, во время съемки тех программ Алиса полюбилась и Юрию Аксюте – продюсеру дирекции музыкального вещания Первого канала. За кулисами он кинулся к ней, как к родной. Как говорят, девочка, которой так благоволят Пугачева и Аксюта, – дочь сотрудника Департамента образования Москвы по Восточному административному округу Александра Голомысова, который преподает спортивные бальные танцы.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

После выступления со старым хитом Пугачевой "Эй, вы там, наверху" Алиса дала интервью Dni.Ru. "В школе у Аллы Борисовны нас учат вокалу, актерскому мастерству, хору, – рассказала девочка. – Друзья из школы, конечно, иногда завидуют мне, что я участвую в разных концертах, огоньках. Сама Пугачева на занятия в школу приходит не очень часто и с нами вместе не поет. Но всегда внимательно работает с каждым, объясняет, что надо сделать в той или иной песне, а мы показываем ей разные номера. Меня она хвалит обычно. Но постоянно говорит, что в каждой песне надо представлять определенный образ".

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Поведал о тонкостях обучения у Пугачевой и отец девочки: "Три года длится первый курс, а вообще там можно учиться бесконечно. Сегодня, например, в школе творческого развития занимаются дети от пяти до 15 лет. И слухи, что там учатся только дети богатых родителей, не соответствуют действительности – там разные есть ученики".

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Как говорят, месяц занятий у самой Пугачевой стоит примерно 60 тысяч. За эти небольшие для Москвы деньги воспитанникам преподают сольфеджио, обучают музыкальным стилям, диджейству, основам композиции, импровизации и аранжировки, психологии, бальным и современным танцам. Мастер-классы будущим эстрадным кумирам дают участники шоу "Голос" (Эмиль Кадыров) и выпускники "Фабрики звезд" (Михаил Гребенщиков, Елена Терлеева).

Автор: Феликс Грозданов26 марта 2018, 21:06
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