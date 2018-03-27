"Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает": звезду "Дома-2" затравили в Сети

Виктория Боня пострадала из-за собственных фотографий. Подписчики пришли в неистовство, увидев, как звезда "Дома-2" выкладывает на своей страничке в соцсети фото с шикарным букетом роз.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Боня сделала несколько публикаций. Бывшая участница скандально известного телепроекта "Дом-2" выложила фотографии, на которых продемонстрировала себя в новом платье в лондонском ресторане. Судя по следующему кадру, там же она получила шикарный букет роз. А затем Боня опубликовала снимок улицы.

Однако так получилось, что в то время, когда Виктория выкладывала эти безобидные фото, в Кемерово случилась трагедия – в страшном пожаре погибли много детей и взрослых. В соцсетях люди немедленно отреагировали на горе – они выразили соболезнования и распространили информацию с оказанием помощи пострадавшим.

Не остались в стороне и многочисленные подписчики Бони. Нашлись и те, кто упрекнул Викторию. "Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает, как первобытная. Интересно то же самое она делала бы если бы в этом кинотеатре ее дочь окажись?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просто повезло очередной КУРИЦЕ с мужиком у которого есть *** (деньги. – Прим. ред.). Вот и за счет него она там где она сейчас!", "Будем смотреть как она будет стареть. Как она уже говорила "я буду стареть так как ни одна девушка не сможет", – ядовито прокомментировали фото Бони некоторые подписчики.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 26 Мар 2018 в 1:39 PDT

Виктория пришла в ужас. Она сохранила эти отзывы, опубликовала их и высказалась. "Вот так у нас "скорбят" люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре 😭 Вот так у нас страна "поддерживает" людей в несчастье. Поймите, те, кто пишут эти ядовитые комментарии, ВЫ И ЕСТЬ ЛИЦО НАШЕЙ СТРАНЫ! Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации!" – обратилась к хейтерам Боня.

Далее Виктория высказалась о своей жизни и жизни дочери за границей. "Я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное.. жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени! Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, АД внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнем 😭 Черти!" – выругалась звезда "Дома-2".

Отметим, что между беззаботными фото и жестким ответом Виктория прокомментировала трагедию в Кемерово. Она высказала соболезнования и разместила реквизиты для финансовой помощи пострадавшим.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в их числе минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них отравились угарным газом. Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, сгоревшее здание ТЦ будет снесено. По данным местных СМИ, власти города предложили установить здесь памятник жертвам трагедии.

