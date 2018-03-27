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Люди негодуют из-за связи мужа Максаковой и погибших детей в Кемерово

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Мария Максакова записала влог, в котором почтила память своего убитого мужа Дениса Вороненкова. В подписи к видео она высказала соболезнования людям, чьи родные погибли в страшном пожаре в Кемерово, однако комментаторы не оценили этот жест.

Продолжение: Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в Кемерово
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На видео, записанном буквально после спектакля (Мария Максакова позирует в гриме и костюме за кулисами), артистка обращается к своему мужу Денису Вороненкову, которого убили в Киеве 23 марта 2017 года.

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Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

"Мой дорогой и любимый, единственный муж, мой Динечка. Вот я прожила, прокарабкалась этот год. Вчера была годовщина, как тебя нет со мной. Сегодня мой дебют в Харьковской опере, я думаю, ты это и сам видишь. Думаю, ты бы был доволен мной и гордился тем, что я справилась и не отступила ни на йоту от всего, во что мы верили. Конечно, за это время я прокрутила тысячи вариантов, как можно было бы сделать еще и где надо было быть осторожнее… Я даже думала порой, что лучше вовсе не родиться, чем пережить такое горе, которое я пережила", – призналась Максакова.

Певица заявила, что полна планов. "Утешаю себя тем, что у меня было два с половиной года безграничного счастья с тобой. Наверное, это то, ради чего стоит родиться на этой земле. Поэтому еще раз спасибо тебе за все, обещаю воспитать Ванечку так, как ты хотел. С новым куражом я займусь своим прямым делом, постараюсь петь хорошо и жить так, чтобы ты был мной доволен", – заключила артистка. Завершилось видео песней Марии, сопровождающей семейные фото с Денисом Вороненковым.

Примечательно, что в подписи к видео Максакова отметила: "Памяти Дениса Вороненкова а так же соболезнования родным и близким погибших в Кемерово (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Почему-то эта запись очень не понравилась интернет-пользователям.

"В Кемерово погибли АНГЕЛЫ!!! И не надо сюда примазывать своего ВОРАвороненкова! Он получил то что заслужил! Мария надо иметь хоть каплю элементарной СОВЕСТИ!!! Впрочем тебе этого не понять! Но ненадо ХАЙПИТЬ на чужом горе!!!! ((( "СОСТРАДАТЕЛЬНАЯ" ты "наша"(((((﻿", "Не понял на видео к мужу обращается а в подписи про Кемерово. В чем связь?", "Это недопустимо – связывать беглого депутата и ни в чем не повинных детей!" – возмутились комментаторы.

Досталось Максаковой и потому, что она якобы поздно среагировала на трагедию, произошедшую в Кемерово. "Мадам, Вы опоздали ровно на сутки. Этот пост прочитал уже весь русскоязычный ФБ. Просто личности такого масштаба, как Вы, нужно все-таки стараться идти в ногу со временем", – застыдили певицу подписчики ее странички в Facebook. Артистка на это ответила: "Этот пост появился в моей ленте только сегодня и я его немедленно опубликовала".

Певица призвала родных погибших кемеровчан "жить". "Я понимаю, что эту боль никакими словами не утешишь. И все-таки, надо жить. Надо жить в память о лучших временах. В память о наших любимых. Спасибо, Господи, что они были с нами", – написала она.

При этом Максакова призвала отказаться от  мести: "Жить местью неправильно. Это как строить дом из ошибочного материала. В нем потом будет все не так. Поэтому надо строить так, как для ушедших близких. Чтобы, если они вдруг вернулись, сказали бы, что все хорошо и правильно мы сделали".

Автор: Наталья Аряева27 марта 2018, 13:13
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