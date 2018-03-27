Любовник натянул кружевные трусики эскортницы из "Дома-2"

Звезда реалити-шоу отшлепала мужчину. И довела его до оргазма даже без проникновения.

Звезда "Дома-2" Марго Овсянникова до прихода на одиозное шоу промышляла оказанием эскорт-услуг. Она уверяет, что, если бы не раздвигала ноги, их пришлось бы протянуть. "Занималась этим осознано – хотела помочь семье. Конечно, можно было пойти на несколько работ, но вышло иначе, – кокетливо улыбается Марго. – Я думала о деньгах, точнее – что на них куплю. Эти мысли возбуждали, и я поддавалась".

Пока она спала с мужиками за деньги, насмотрелась всякого и попробовала все, о чем иные закомплексованные пуритане и ханжи даже мечтать боятся. "Один клиент пожелал поиграть в ролевые игры, – вспоминает Овсянникова. – Мне выпала роль старшей сестры. Пришлось ругать "братика" за то, что надел мои розовые кружевные трусики. Даше пришлось отшлепать его по попе. "Скажи, что все расскажешь маме!" – требовал он. Эта угроза довела его до оргазма. Даже не пришлось заниматься сексом".

Марго признается, что ей нравится грубость в постели. "И ударить, и придушить могу. Люблю, когда меня хватают за шею. Разнообразие приветствую, поэтому к секс-игрушкам отношусь позитивно. Но больше нравятся плетки – они придают пикантности сексу, а вот вибраторы не очень приветствую, не вижу в них ничего особенного. Хотя во время работы в эскорте всякое случалось", – уверяет красавица.

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) 23 Мар 2018 в 2:26 PDT

Звезда "Дома-2" – большая затейница. За это, видимо, ее и любят мужики. "Люблю "волшебство", могу заниматься этим час без перерыва. Плюс я инициативная, игривая и всегда разная", – цитирует бывшую эскортницу журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

