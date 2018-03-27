Особенная дочь Хакамады откровенно о беременности

Эксклюзив Интервью Пресняковы сдали сына в интернат Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой Дом-2

Выбор читателей

Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
партнеры
Вторник 27 марта
Лента новостей
16:35
Секс-кукол для женщин научили шутить
16:17
В "Зимней вишне" начался новый пожар
15:32
Полмиллиона пользователей Android пострадали от вируса
15:22
Опубликован полный список пропавших и погибших при пожаре в Кемерово
15:19
Россия рыдает из-за трагедии в Кемерово
15:13
Обнаружены останки всех погибших в ТЦ в Кемерово
15:09
Ученые нашли у человека неизвестный ранее орган
14:47
Сибирячка бросила внучку без одежды замерзать в сугробе
14:45
Пострадавшая в ДТП отсудила у водителя 70 тысяч
14:26
"Поджигатель" из "Зимней вишни" оказался сотрудником ТЦ
14:09
Известная актриса скончалась в возрасте 85 лет
13:52
Наблюдательная россиянка узнала об измене мужа с помощью лайков
13:42
"Мы задыхаемся, я тебя люблю": последние слова жены кемеровчанина Игоря Вострикова
13:42
Лавров ответил на хамский выпад Запада
13:29
Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в Кемерово
13:14
Тутберидзе назвала причину провала Загитовой на ЧМ
13:05
Госдума подготовит изменения в законодательство после пожара в Кемерово
13:00
Безумные регионы: в Ижевске пьяная пенсионерка избила уборщицу кафе
12:51
Семьи жертв заявили о 85 пропавших без вести после пожара
12:43
Заместитель Тулеева на коленях извинился перед родителями погибших
12:40
Путин остудил пыл требовавшего отставки Тулеева мужчины
12:29
Сгоревший ТЦ в Кемерово стоял на проклятом месте
12:16
"А как же народ?" – Тулеев соизволил извиниться перед Путиным за гибель детей
12:02
Под Москвой провалившуюся под лед девочку спас прохожий
12:01
Госдума почтила память жертв трагедии в Кемерово
11:55
Проверка моргов активистами подтвердила данные о жертвах пожара
11:39
Чиновник обвинил в пиаре потерявшего в пожаре жену и троих детей Игоря Вострикова
11:24
Охранник объяснил роковое отключение сирены перед трагедией
11:18
На улице в Москве обстреляли мужчину
11:15
Названо число погибших при пожаре в ТЦ детей
11:05
Россия утонула в слезах из-за сгоревших заживо детей
10:50
Неминуемая отставка: Тулеев стал первой жертвой пожара в Кемерово
10:31
Чудом спасшаяся пятиклассница рассказала о погибших при пожаре друзьях
10:28
Россиянин обиделся на полицейских и выдумал избиение
10:06
"Реветь хочется": Путин поделился переживаниями о трагедии
09:53
Россия обвинила США в атаке на ООН
09:43
Врачи отключают от аппарата ИВЛ тяжело пострадавшего в Кемерово ребенка
09:42
Покалеченный сын-фрик Яковлевой стал воспитателем
09:33
Во время пожара в "Зимней вишне" находились 1,5 тысячи человек
09:25
Бывшую жену обвинили в похищении Джигарханяна
09:21
Сотрудник скорой в Кемерово объявил о сотнях погибших в ТЦ
09:17
Москва подготовила нестандартный ответ на высылку дипломатов
09:12
Тулеев зашевелился после нагоняя от Путина
08:38
"Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает": звезду "Дома-2" затравили в Сети
08:37
Путин срочно прилетел в Кемерово и назвал причину трагедии
08:25
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
22:00
Ты можешь быть следующим: российские ТЦ признали смертельно опасными
21:52
В сгоревшем ТЦ в Кемерово не нашли ни одного огнетушителя
21:50
Юлия Пересильд легла под капельницу вместо спектакля
21:37
Кадыров рассказал о пожаре в Грозном
21:33
Ким Чен Ын уехал в Китай
21:18
Чемпионка Медведева мечтает стать копией Джоли
21:06
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
21:06
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
20:56
Россиянам рассказали о сотнях жертв в Кемерово: СК сделал заявление о трагедии
20:38
Пошли за своей смертью: как в огне погибли красавицы из Кемерово
20:34
Уменьшение носа Плющенко взбесило поклонников
20:20
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
20:10
В торговом центре в Белгороде произошло задымление
19:54
Умершему Мавроди могут простить долги
19:48
От бессильной злобы запад вылил ушат помоев на дипломатов из России
19:35
Умер известный русский рэпер
19:21
17-летний герой вытащил из огня троих парализованных детей
19:06
В Грозном горит жилой дом
18:48
Болтливым родителям запретили приближаться к телам детей
18:40
Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
18:27
17 стран плюнули в оболганную британцами Россию
18:09
Большие перемены в личной жизни Димы Билана
18:07
Перед пожаром в Кемерово прогремел мощный взрыв
17:43
Собянин открыл общежития для сотрудников Росгвардии
17:40
Народ охватил ужас после смертоносного пожара в Кемерово
17:31
Трамп переплюнул Мэй в ненависти к России
17:01
Пройдена половина участка Кожуховской линии под фиолетовой веткой
16:58
Племянника Тулеева выбросили из окна ТЦ в Кемерово
16:47
Все по инструкции: начальник охраны вытаскивал из огня бумажки вместо детей
16:42
У Брежневой появилась молодая соперница
16:29
При пожаре под Вологдой погибли люди
16:07
Героически погибшая учительница спасала школьников из огня
16:04
Атаковавшего Россию украинского хакера схватили в Испании
15:58
К окровавленному после падения Збруеву вызвали неотложку
15:41
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
15:35
В Алтайском крае перевернулся автобус с пассажирами
15:32
В какие районы придет салатовая ветка Московского метро
15:24
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
15:18
Володин: Нельзя допустить повторения кемеровской трагедии
15:13
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
15:11
Опознаны 17 жертв пожара в Кемерово
15:06
"За что меня Бог наказал?" – Старушка взвыла после гибели внуков в Кемерово
15:06
Бывший муж о раке Веры Глаголевой: Ей было очень больно
14:46
Лолита раскрыла тайну исчезновения Ирины Понаровской
14:43
Охранник отключил сигнализацию после начала пожара в Кемерово
14:39
Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово
14:32
Люди бежали в ужасе: появилось видео первых секунд пожара в ТЦ
14:31
"Мои девочки остались гореть": спасавший свою семью отец потерял сознание в дыму
14:27
"Леня Голубков" назвал Мавроди лучом света для России
14:23
Пресняковы сдали единственного сына в интернат
13:58
Сказочная халатность: в "Зимней вишне" главным по безопасности назначили повара
13:51
Порошенко спасет только смерть от диабета
13:43
Посетители "Зимней вишни" незадолго до пожара жаловались на пьяных охранников
13:42
Взбешенный Плющенко набросился на Тулеева после чудовищной трагедии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
"Боритесь за жизнь людей!": у грязно выругавшегося Галкина сдали нервы
"Мам, нам нечем дышать": школьники звонили родителям из горящего ТЦ
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
Адвокат Фриске объявил о похищении Шепелева
Шоу-бизнес

Особенная дочь Хакамады откровенно о беременности

Ирина Хакамада с дочкой Машей. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Дочь Ирины Хакамады Мария выступила на передаче Елены Малышевой "Жить здорово!" Девушка призналась, что хочет стать знаменитой, и рассказала о беременности.
прочитано 1450 раз

Очередной выпуск передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" был посвящен обсуждению синдрома Дауна и тому, что следует знать родителям, чьи дети появились на свет с таким диагнозом. В качестве спикера выступила дочь Ирины Хакамады Мария, страдающая данным синдромом.

ПО ТЕМЕ

Интимные фото особенной дочери Хакамады произвели фурор

Хакамада рассказала о свадьбе особенной дочери

Интересно, что девушка пришла на съемки без именитой матери. В разговоре с Еленой Малышевой Мария держалась довольно уверенно. Она рассказала об учебе в колледже и отношениях со своим возлюбленным, чемпионом мира по жиму штанги лежа Владом Ситдиковым. Кстати, у юноши тоже синдром Дауна.

"Сегодня я встала очень рано, чтобы приехать сюда и выступить. Я хочу стать знаменитой, как моя мама. Я хочу строить карьеру и стать великой в этой стране", – объявила единственная наследница Хакамады.

Мария сообщила, что с детства знает о своем неутешительном диагнозе, и выразила благодарность матери, что та решилась на такой шаг. "Мама узнала о моей болезни во время беременности, но все равно сделала подвиг и родила меня. Я бы хотела всем зрителям пожелать, чтобы вы любили и уважали своих детей. И чтобы они тоже вас любили", – обратилась к общественности Мария.

Отметим, что ранее девушка боролась с раком. О тяжелейшем периоде в жизни в откровенном интервью рассказала сама Ирина Хакамада. Она призналась, что лишь раз позволила себе проявить сильные эмоции. "Понятно, что сначала я сдержалась, потому что узнала на людях. И потом я не рыдала. А затем так совпало, знаете, как бывает... Я привезла ребенка в больницу, там взяли анализы и сказали: "100% клеток раковые". И я тоже сдержалась. Внутренне подготовилась ко всему и настроилась, что мы будем бороться. Но дочь была очень маленькая. И когда мы пришли в палату, она сидела на кровати, бледная, с длинными волосами, похожая на ангела. И поскольку мы до этого часто путешествовали вместе, она сказала: "Мама, пора мне на небо". И все, дальше я уже не управляла собой, у меня началась истерика", – рассказала Ирина.

Впрочем, почти сразу выяснилось, что Мария имела в виду совсем не то, о чем подумала мать. Девочка хотела побыстрее выздороветь и отправиться в путешествие на самолете 

Автор: Наталья Аряева27 марта 2018, 16:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом

567

комментарии

Политика

Лавров ответил на хамский выпад Запада
Россия обвинила США в атаке на ООН
Москва подготовила нестандартный ответ на высылку дипломатов
От бессильной злобы запад вылил ушат помоев на дипломатов из России

Шоу-бизнес

Особенная дочь Хакамады откровенно о беременности
Двойной удар: российского актера поразили рак и анорексия
Квартиры артистов МХТ оказались собственностью оборотистой Зудиной
Невеста довела принца Гарри до истощения

Проишествия

Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Хромая лошадь – 2": почему уик-энд в торговом центре закончился трагедией
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Жена знаменитого политика стала героиней балета в Большом
"Володя, помоги": Как Олег Табаков выбирал преемника
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
Умершему Табакову быстро нашли замену
Шоу-бизнес

Люди негодуют из-за связи мужа Максаковой и погибших детей в Кемерово

Народ считает это недопустимым
Регионы

Опубликован полный список пропавших и погибших при пожаре в Кемерово

Данные предоставлены администрацией города
Шоу-бизнес

Двойной удар: российского актера поразили рак и анорексия

Артист кардинально похудел
Шоу-бизнес

Особенная дочь Хакамады откровенно о беременности

Девушка выступила на шоу Елены Малышевой

Гороскоп

Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями

Фоторепортажи

Россия рыдает из-за трагедии в Кемерово
Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово
Роскошная жизнь семьи возможного хозяина ТЦ "Зимняя вишня"
Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово

Спорт

Тутберидзе назвала причину провала Загитовой на ЧМ
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Сибирячка бросила внучку без одежды замерзать в сугробе
"Поджигатель" из "Зимней вишни" оказался сотрудником ТЦ
"Мы задыхаемся, я тебя люблю": последние слова жены кемеровчанина Игоря Вострикова
Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в Кемерово
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru