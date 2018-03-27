Особенная дочь Хакамады откровенно о беременности

Дочь Ирины Хакамады Мария выступила на передаче Елены Малышевой "Жить здорово!" Девушка призналась, что хочет стать знаменитой, и рассказала о беременности.

Очередной выпуск передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" был посвящен обсуждению синдрома Дауна и тому, что следует знать родителям, чьи дети появились на свет с таким диагнозом. В качестве спикера выступила дочь Ирины Хакамады Мария, страдающая данным синдромом.

Интересно, что девушка пришла на съемки без именитой матери. В разговоре с Еленой Малышевой Мария держалась довольно уверенно. Она рассказала об учебе в колледже и отношениях со своим возлюбленным, чемпионом мира по жиму штанги лежа Владом Ситдиковым. Кстати, у юноши тоже синдром Дауна.

"Сегодня я встала очень рано, чтобы приехать сюда и выступить. Я хочу стать знаменитой, как моя мама. Я хочу строить карьеру и стать великой в этой стране", – объявила единственная наследница Хакамады.

Мария сообщила, что с детства знает о своем неутешительном диагнозе, и выразила благодарность матери, что та решилась на такой шаг. "Мама узнала о моей болезни во время беременности, но все равно сделала подвиг и родила меня. Я бы хотела всем зрителям пожелать, чтобы вы любили и уважали своих детей. И чтобы они тоже вас любили", – обратилась к общественности Мария.

Отметим, что ранее девушка боролась с раком. О тяжелейшем периоде в жизни в откровенном интервью рассказала сама Ирина Хакамада. Она призналась, что лишь раз позволила себе проявить сильные эмоции. "Понятно, что сначала я сдержалась, потому что узнала на людях. И потом я не рыдала. А затем так совпало, знаете, как бывает... Я привезла ребенка в больницу, там взяли анализы и сказали: "100% клеток раковые". И я тоже сдержалась. Внутренне подготовилась ко всему и настроилась, что мы будем бороться. Но дочь была очень маленькая. И когда мы пришли в палату, она сидела на кровати, бледная, с длинными волосами, похожая на ангела. И поскольку мы до этого часто путешествовали вместе, она сказала: "Мама, пора мне на небо". И все, дальше я уже не управляла собой, у меня началась истерика", – рассказала Ирина.

Впрочем, почти сразу выяснилось, что Мария имела в виду совсем не то, о чем подумала мать. Девочка хотела побыстрее выздороветь и отправиться в путешествие на самолете

