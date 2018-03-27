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"Коррумпированный клоповник": взбешенная Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
Яна Рудковская разразилась гневной тирадой в отношении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Она обвинила политика в барских замашках, бессердечии и трусости.

Продолжение: Тулеев не решился выйти к людям в Кемерово
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Звезда перепостила в соцсетях фотографию молодого человека, под которой была подпись: "Этому парню, потерявшему 3-х детей, жену и сестру, Вице-губернатор Кемеровской области на стихийном митинге сказал – "Вы пиаритесь на трагедии… Этот парень, Игорь Востряков, из разных источников видно, что несмотря на такое горе он нашел в себе силы бороться за правду и справедливость" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала взбешенная Рудковская.

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Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Продюсер призвала кемеровских чиновников к ответу и предложила всей правящей верхушке региона уйти в отставку. По ее мнению, всем, что связано с произошедшей в Кемерово трагедией, должны заниматься другие люди. Нынешнее руководство, считает она, связано с коррупцией. "Дайте нормальной команде навести порядок в Вашем коррумпированном клоповнике! За который Вы все несете ответственность", – добавила звезда.

Также селебрити обратила внимание на то, что президент Владимир Путин за последние несколько дней многое предпринял для того, чтобы помочь безутешным кемеровчанам. Он провел встречу с инициативной группой, посетил больницу и привез цветы к стихийному мемориалу, а Тулеев не сделал ничего из вышеперечисленного. "Хорошо понимаю Господина Тулеева, и не представляю как он, без охраны и кортежа, посмотрит этим всем людям в глаза и ответит за все что творится у него в Регионе! 74 года и вся эта жадность власти, которая сопровождается полным беспределом, ограничилась тем, что он попросил у Президента России В.В. Путина прощения!!!!" – отметила продюсер.

Певец Сергей Лазарев также выразил недоумение в связи с поведением властей региона. Певец бурно отреагировал на эту публикацию: "Уму непостижимо!!!! Какой позор!!"

Автор: Руслана Алексеева27 марта 2018, 18:03
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