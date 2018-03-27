Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в Кемерово

Российский певец и бизнесмен азербайджанского происхождения Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей жертвам пожара в Кемерово. К доброму порыву помочь пострадавшим присоединились и другие звезды.

Певец вместе с друзьями перечислил средства в фонд имени Муслима Магомаева, откуда указанная сумма будет переведена в Кемеровское отделение Красного Креста, об этом мужчина заявил в своем Instagram – аккаунте. "Эта ужасная трагедия, где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара", – пояснил Агаларов.

Также звезда уверила общественность, что в торговых центрах, принадлежащих его семье, на регулярной основе проводятся все проверки и пожарные учения. "К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы их можно было вовремя потушить и чтоб никто не пострадал", - добавил бизнесмен.

Публикация от eminofficial (@eminofficial) 27 Мар 2018 в 7:15 PDT

Эмин – сын Араса Агаларова, владельца холдинга Crocus Group. Молодой человек занимает пост вице-президента компании отца. Организации принадлежат множество бутиков и торгово-развлекательных комплексов в Москве, в том числе ТЦ "Крокус Сити Молл" и "VEGAS", выставочный центр "Крокус Экспо" и концертный зал "Crocus City Hall".

Добавим, что Анита Цой и ее близкие перечислили в помощь погибшим и пострадавшим во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" один миллион рублей. Лолита Милявская также отдала всю собранную с пермского концерта сумму в помощь семье одного из погибших. Не остался в стороне и Филипп Киркоров. Он намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял в пожаре всю семью, но сам чудом остался жив и сейчас находится в реанимации одной из больниц города, сообщает Teleprogramma.pro.