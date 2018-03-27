Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией

Уральский режиссер и драматург Николай Коляда посетовал на нищенскую пенсию. Метра утешает тот факт, что у Аллы Пугачевой она еще меньше.

Недавно Николаю назначили пенсию. Заветная сумма пришла на карточку и очень озадачила Коляду. "Я думал, что это зарплата из института, и позвонил в бухгалтерию, но там сказали, что еще рано зарплату", – поделился Метр на своей странице в Facebook.

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"Стало быть, это моя пенсия: 17 147 рублей 91 копейка", – написал изумленный режиссер. Ниже драматург добавил, что по словам его подруги у примадонны обязательные выплаты и того скуднее – 15 тысяч рублей.

Фолловеры удивились недоумению Коляды – многие вовсе не считают эти деньги маленькими. "Эта еще хорошая, минималка почти 9 тысяч у нас на Урале"; "это очень хорошая пенсия, исходя из того, что назначают"; "Поздравляю с вступлением в клуб пенсионеров! Пенсия у Вас хорошая, у меня (в Подмосковье) меньше, стаж 40 лет", – пустились комментировать друзья метра.

Начитавшись рассуждений под постом, деятель искусств решил, что все же денег пришло слишком много и пообещал проверить действительно ли у него такая пенсия. Надо съездить в банк и узнать. Может, это гонорар какой, а вовсе и не пенсия. Раз у всех мало, мне с чего дадут большую?" – написал Коляда.

Ранее Алла Пугачева заявила, что ежемесячно получает в качестве пенсии всего 17 тысяч рублей. "Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну", – посетовала она на свадьбе у своего внука Никиты Преснякова, на которую потратили 25 миллионов рублей, сообщает Ura.ru.