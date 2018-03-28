Рапунцель из "Дома-2" ужаснула своим видом перед родами
В соцсетях распространяются скриншоты телеэфира, на которых крупным планом запечатлена Ольга. На них девушка выглядит как-то странно: морщины, отечность, круги под глазами, краснота и прыщи.
В целом барышня кажется измученной и уставшей. Рапунциль уже на сносях, а на поздних сроках женщинам приходится не просто – постоянное ощущение тяжести, головокружения, боли то тут, то там и много других неприятных симптомов. Видимо звезда уже ощутила, что такое крест материнства.
Сама Ольга уверяет подписчиков, что чувствует себя замечательно и уже готова разрешиться от бремени. "Я ангел чистоты, жрица порядка, богиня уюта и любви к родам мы морально и физически готовы, хочу поскорее познакомиться со своим ангелочком у нас все собрано, все готово, мысли только положительные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет телезвезда в соцсетях.
Примечательно, что в свой личный профиль в Instagram она выкладывает только идеально вылизанные снимки. На них она кажется идеалом красоты и эталоном здоровья. В своем микро-блоге девушка пытается выдать идеальный постановочный мир на фото за реальность своей повседневной жизни.
Это заметили и фанаты селебрити. "Вы хоть раз видели беременных в реальной так сказать бытовой жизни? Как им тяжело, таскать на себе столько дополнительных кг и ребенка, когда то жарко то холодно, когда опухаешь как хомяк?"; "Ой.. Ну не знаю. На счет красоты всех беременных. У меня лично и пигментация вылезла. И внешне нос был огромный. Когда ходила с доченькой. Так что у всех все индивидуально"; "Все это фейк, в настоящей жизни беременные страшные", – комментируют пользователи соцсети.
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