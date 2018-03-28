Поклонники в шоке от новой утраты "ВИА Гры"

Поклонники украинского коллектива "ВИА Гра" на протяжении нескольких дней не могут смириться с очередной потерей. Фанаты завалили соцсети Миши Романовой с просьбами остаться.

Множество комментариев собрал пост певицы, где она сообщила о своем уходе. В своем Instagram украинка написала: "Самое главное призвание женщины – это любовь. И порой она нуждается в твердом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

Поклонники как-будто взбеленились: "не уходите", "мне очень жалко", "Рыдаю навзрыд", – комментировали фолловеры. Многие даже предположили беременность: "Наверно в положении она", "Уходит, потому что беременна".

Ранее в СМИ часто появлялась информация о том, что барышня не может ужиться в коллективе, постоянно конфликтует и всем недовольно. Однако представители группы опровергают эту информацию. Да и сама Романова напоследок расплылась в благодарностях к коллегам и продюсеру Константину Меладзе. "Спасибо Вам Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень очень сильно скучать по вам", – запостила Миша.

Публикация от Misha Romanova (@misharomanova) 25 Мар 2018 в 7:14 PDT

Добавим, что в группе девушек-красоток постоянно происходит ротация. Поклонники не успевают запомнить имен участниц, а им уже ищут замену. На этот раз вакантное место получит 24-летняя Ольга Меганская из Санкт-Петербурга. Как долго она проработает в коллективе остается только догадываться.

Группа "ВИА Гра" – образованна в 200 году в Киеве. За время существования коллектива ее состав менялся 18 раз. Проект считался одним из самых успешных русскоязычных в 2000-х годах. "ВИА Грой" было записано 5 студийных альбомов и выпущено более 30 радиосинглов и видеоклипов.