Обнимающиеся Пресняков и Орбакайте произвели фурор

Кристина Орбакайте обнародовала фото, на котором запечатлена в объятиях Владимира Преснякова. Поклонники пришли в восторг.

Популярный исполнитель Владимир Пресняков 29 марта отмечает юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Одной из первых именинника поздравила бывшая возлюбленная, певица Кристина Орбакайте.

"С Днем Рождения, с Юбилеем @presnyakovvladimir✌️У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына 🙌(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Орбакайте рядом с фото, на котором совсем молодые исполнители запечатлены обнимающимися.

Многочисленные подписчики пришли в восторг: "Какие классные! это было как-будто вчера! люблю вас!", "Поздравляю!Кристина здесь очень похожа на маму", "Отличное фото!!👍 С Днем рождения!!", "Какое чудесное фото!!!! Я вас помню такими!!! Владимир, с днем рождения!!!", "Очень милое фото!!!", "Боже мой , какая прелесть", "Красивые", "Какие вы были замечательные. Это Ваше и наше детство. С Днем Рождееья! Творческих новых успехоа!", "Такие молодееькие.. хорошинькие.. в глазах честная любовь!"

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 28 Мар 2018 в 3:18 PDT

Напомним, что Пресняков и Орбакайте начали встречаться в 1986 году. Девушке было 15 лет, однако нежный возраст дочери Аллы Пугачевой не стал помехой для отношений. В 1991 году Кристина подарила Владимиру сына Никиту. Спустя несколько лет влюбленные расстались.

Пресняков рос в артистической среде, но родителей видел редко. Они постоянно колесили с ВИА "Самоцветы" по городам и весям, поэтому отдали ребенка в специальное учреждение.

"Когда я был маленьким, родители много гастролировали. Я сильно скучал, – рассказал Владимир в недавнем интервью. – Какое-то время даже жил в интернате в Екатеринбурге и каждый день ждал, когда приедут навестить. С тех пор любая встреча с родителями – праздник".

