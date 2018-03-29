Вскрылась правда о роскошном ремонте для Киркорова от Первого канала

В Сети продолжают обсуждать шикарный ремонт в доме Филиппа Киркорова, ставшего героем шоу "Идеальный ремонт". Тот факт, что Первый канал помог богатому артисту, вызвал гнев у россиян. Скандальную ситуацию прокомментировал архитектор, работавший над проектом.

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