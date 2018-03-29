Фадеев посвятил погибшим в Кемерово детям душераздирающую песню
Текст песни полон скорби, сожаления и боли. Продюсер как бы намекает слушателям: этот пожар разделил жизнь некоторых людей на до и после. "Ты все равно жив и в сердце ты моем навсегда, ты все равно жив, но так распорядилась судьба, ты все равно жив, и ангелы с тобою легко летят высоко", – поет Фадеев.
Продюсер выложил "Ангела" в своих социальных сетях. "Кемерово. Вечная память", – написал он.
По заявлению композитора, сингл будет доступен для прослушивания бесплатно в его Instagram и в соцсети "ВКонтакте". Фадеев не планирует продавать трек через iTunes и Google Play.
Напомним, Максим Фадеев – композитор, музыкальный продюсер, автор исполнитель, аранжировщик, режиссер и актер. Его самые известные проекты – Линда, Глюк’oZa, SEREBRO.
На трагедию в Кемерово отреагировали многие российские знаменитости. Некоторые даже отказались от гонораров ради помощи жертвам пожара. Например, Лолита Милявская отдала собранную с пермского концерта сумму семье одного из погибших. Анита Цой и ее близкие перечислили миллион рублей, а певец Эмин Агаларов пожертвовал пострадавшим 15 миллионов. Филипп Киркоров намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял в пожаре всю семью, но сам чудом остался жив.
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