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Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
"И вызывает жгучий интерес // Мой часто изменяющийся вес", – пела Алла Пугачева в хите "Живи спокойно, страна". И правда, прежде она неидеальную фигуру скрывала за бесформенными балахонами. Теперь же похудела настолько, что покупает себе подростковые вещи. 
прочитано 5007 раз

"У Аллы Борисовны красивые ноги без целлюлита. И я сторонник того, чтобы она их показывала, а не прятала под балахонами, – рассказал стилист звезды Алишер. – Кстати, джинсы она теперь носит подросткового размера". Всех, разумеется, волнует вопрос: как Пугачевой удалось сбросить все лишнее. По ее словам, это вышло случайно: "Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась!" Сегодня она, как говорят, весит всего 54 килограмма. 

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На самом деле, конечно, странными таблетками дело явно не ограничилось – артистка даже лежала в клинике для похудения. И вынесла оттуда очень действенный рецепт под названием "СССР". Расшифровывается аббревиатура так: Сдобное, Сладкое, Соленое, Разгрузка. Суть проста – ограничить себя в первых трех "С" и выделять один день для разгрузки. "У каждой женщины внутри есть способность самостоятельно определять свои потребности, что из еды вредно, а что полезно. И чудеса здесь ни при чем", – говорила исполнительница.

Хотя к диетам она, конечно, тоже прибегала. "Ох, сколько я этих диет знаю. У меня был такой случай: я отдыхала в Италии и увидела в бутике потрясающее платье. Мне нужно было похудеть для него на восемь килограммов, хотя я на тот момент в общем-то худенькая была. И мне рассказали про одну эффективную диету. Два дня я ела только обезжиренный сыр и запивала его бокалом белого вина. Причем сыр нужно есть только когда действительно хочешь есть. Остальные дни можно было есть только постное отварное мясо и запивать его красным вином. Соблюдать в Италии такую диету просто, потому что там столько сор­тов сыра, такой выбор мяса. Диета потрясающая, я очень похудела и влезла в платье своей мечты", – цитирует Пугачева "КП".

Автор: Иван Губкин29 марта 2018, 21:49
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