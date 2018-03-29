Роскошная Самбурская клянчит у Путина прибавку

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская жалуется на нищенскую зарплату. Она хотела бы попросить помощи у президента.

Настасья наябедничала журналистам, что на жалование, которое получают сотрудники театра невозможно прожить. Поэтому артистка жаждит выступить от лица всех мастеров сцены и попросить Владимира Путина повлиять на руководство храмов Мельпомены. "Прожить на те деньги, которые платят сейчас, очень трудно. Я, помимо театральной зарплаты, еще веду программу "Ревизорро", у меня есть и другие проекты. Поэтому мне хватает на жизнь. А моим коллегам приходится затягивать пояса!" – заявила Самбурская.

После звезда добавила, что для нее важен не большой гонорар, а хорошие роли. "Если мне предлагают сыграть слабую женщину, я сразу отказываюсь. Мне не комфортно! Я хочу играть только сильных женщин, потому что не хочу играть роль на сопротивление!" – сообщила актриса.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 18 Мар 2018 в 5:20 PDT

Девушка призналась, что из-за плотного съемочного графика у нее не хватает времени на любимое хобби. В последнее время Настасья отказалась даже от спорта. Если раньше она активно тренировалась, то теперь в зал ходит от случая к случаю. "Ничего не успеваю, – вздыхала актриса. – Параллельно со съемками в фильме "Каникулы президента" я еще играла в спектакле. До сих пор не понимаю, как актеры все успевают", цитирует звезду Sobesednik.ru.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 4 Авг 2017 в 11:41 PDT

Отметим, что Барышня настоящая звезда Instagram. На ее микроблог подписаны более девяти миллионов человек. На снимках она часто красуется в дорогих нарядах и за рулем шикарного авто, а порой она выкладывает фотоотчеты с роскошного курорта. Похоже, что Самбурская живет на широкую ногу, ведь только на рекламе в соцсети она может заработать миллионы.



Кроме того, у девушки обширный послужной список. На счету артистки уже более десяти театральных работ и порядка 20 фильмов и телесериалов, самые известные из них – это теленовелла "Сашатаня" и картина "Женщины против мужчин".