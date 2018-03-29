Варум оскандалилась из-за пророчества о пожаре в "Зимней вишне"

Анжелика Варум отказалась от исполнения хита "Зимняя вишня". На концерте в Иркутске, первом после траура в связи с пожаром в Кемерово, артистка пропустила легендарную песню.

Певица убрала из программы один из главных хитов, побоявшись неприятных ассоциаций, сообщает Telegram-канал Super. После чудовищной трагедии в кемеровском торговом центре текст песни звучит несколько двусмысленно: "Вишня, вишня, зимняя вишня, прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно, никто ни в чем не виноват..."

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Поклонники Варум тоже заметили, что в новых обстоятельствах сингл кажется неуместным. "Моя любимая песня Анжелики "зимняя вишня" оказалась пророческой... слушаю и реву... "Никто ни в чем не виноват (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зимняя вишня...никто ни в чум не виноват?", "Ваша песня Зимняя вишня очень глубоко засела в голову, сейчас усиливает эффект от всего что знаешь", - писали расстроенные фанаты.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum) 8 Мар 2017 в 12:38 PST

Будет ли сингл убран из репертуара артистки окончательно или она возвратится к нему спустя некоторое время, журналистам выяснить не удалось. В любом случае, скоро это станет известно: 30 марта у певицы концерт в Ангарске.

Варум гастролирует вместе с супругом Леонидом Агутиным и многочисленной инструментальной группой "Эсперанто". Муж певицы тоже отреагировал на несчастье своих соцсетях: "Страшная трагедия! Представить себе невозможно, что пережили эти люди! Детишки. Горе. Царствие небесное погибшим. Соболезнования родным и близким. Все это так возмутительно несправедливо!"