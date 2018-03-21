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Певец Леонид Агутин: Я был в секте

Леонид Агутин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskay
Леонид Агутин дал откровенное интервью. Популярный исполнитель рассказал о том, как был зависим от алкоголя, и признался, что состоял в секте.
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Несмотря на то что Леонид Агутин еще в феврале дал откровенное интервью Юрию Дудю, прочие журналисты до сих пор расшифровывают их беседу и обнаруживают неизвестные данные об артисте. Так, популярный исполнитель без купюр рассказал о том, что в молодости злоупотреблял алкоголем.

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Агутин объяснил, что поначалу прибегал к спиртному в качестве расслабляющего средства. "Алкоголь мне очень помогал, потому что тусовки и съемки я никогда не любил. Выпил – и мне казалось, что я клевый, что у меня все получается. Пил в основном коньяк. Сколько его выпито было – страшное дело!" – признался певец.

Однако постепенно возлияния стали носить систематический характер. "Там, где я жил, бутылки выбрасывал на балкон. И когда бутылки стали выше подоконника, тогда уже их собрали – восемь больших черных мешков – и выкинули. Балкон чистый – можно опять по одной бутылочке ставить. Я вообще трезвым никогда в то время не был..." – объявил Леонид Агутин.

Тем не менее артист отметил, что о том жизненном периоде вспоминает с ностальгией. "Это был прекрасный период в моей жизни. Я вспоминаю о нем только с любовью. Но я никогда не срывал выступления и съемки, не устраивал дебоши. В этом плане на меня не могут пожаловаться. Но я был в секте алкашей. И был уверен, что мне это помогает по жизни", – заключил исполнитель.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

И все же в определенное время Леонид понял, что жизнь следует поменять, иначе ни к чему хорошему такой образ существования не приведет. "В 35 лет я понял, что я либо умру, либо буду жить дальше. И я начал учиться жить без алкоголя, получать удовольствие от жизни, от музыки. Жена (певица Анжелика Варум. – Прим. ред.) меня долго такого терпела, вынесла на себе все "прелести" жизни с пьяницей", – заявил Леонид Агутин.

Автор: Наталья Аряева21 марта 2018, 09:29

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