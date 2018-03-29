Садальского возмутила фальшивая скорбь о жертвах трагедии в "Зимней вишне"

Станислав Садальский назвал показную скорбь по погибшим кемеровчанам в Сети фальшивкой. По мнению актера люди, не испытавшие на себе боль потери ребенка, не могут в полной мере понять произошедшее.

В личном Instagram канале артист разместил коллаж с фотографиями звезд, которые держат табличку с напечатанным хештегом "кемеровомыстобой". На снимках изображены Дмитрий Борисов, Дмитрий Шепелев, Александр Гудков, Дмитрий Хрусталев и другие.

Станислав уверен, что подобные посты в соцсетях всего лишь имитация реальной скорби. "Как никчемен сейчас этот вал информации, цифр, советов, как пошла и театральна вся эта виртуальная скорбь – свечи в аватарах, слезы в статусах, вопли клавишей капс лок", – написал Садальский.

Далее артист очень витиевато добавил: "Ничем уже не остановить черный счетчик, мертвых будет гораздо больше, в первую очередь, это родители, которые остались живы, кто их воскресит? они сгорели вместе с детьми.И еще вечный вопрос, почему в опасности один остается человеком, а другой превращается в тварь?". Каждый подписчик понял эту фразу по-своему.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 28 Мар 2018 в 1:14 PDT

Посыпались комментарии. Некоторые предположили, что актер набросился с критикой на скорбящих и возмутились: "И не грязь это, а телевидение это все показало (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сами все и валите в одну кучу, и скорбь,и показуху", "Да, наверное, неудачно и пошловато, но то, что искренне – это точно. Не может быть по-другому!", "Садальский как та баба Яга, которая против!!! И не надо судить по себе!! Если для него свечи в аватарах, слезы в статусах, пошлость и театральная скорбь, то хотя бы в эти дни не выставлял свои развеселые посты".

Другие согласились с артистом: "Верно сказано! Не таблички надо держать, а давить тех, кто виновен! Закрыли глаза на вседозволенность – вот и результаты!", "Значит меня не одну стошнило от показного траура по нашему телевидинию", "Возмущена до предела лицемерие и подхалимство ничем не прикрытое".