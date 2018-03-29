Володин: Граждан нужно защитить от фейковых новостей

Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
партнеры
Четверг 29 марта
Лента новостей
18:04
В Москве после проверки закрыли крупный торговый центр
17:55
Роскошная Самбурская клянчит у Путина прибавку
17:13
Под Москвой мусоровоз врезался в иномарку
17:04
Всех микробов смогут убить одним лекарством
16:50
Госдеп сходит с ума
16:48
Как сохранить красивым овал лица
16:45
Как российская певица стала звездой мультфильмов
16:39
Галкин рассказал о появлении Путина на шоу "Давай поженимся"
16:37
О чем говорить с мужчиной на первом свидании
16:21
Опубликовано жуткое видео из сгоревшей "Зимней вишни"
16:12
Фадеев посвятил погибшим в Кемерово детям душераздирающую песню
15:58
Убийца Ярош показал милое фото с внучатами
15:42
В центре Москвы женщину пришибло льдиной
15:21
Уличенные в лесбиянстве завуч с ученицей оправдались фотошопом
15:19
Обожженная Дана Борисова рассказала о страшном приговоре
15:15
"Помалкивай, богиня с тобой разговаривает": ссора двух женщин в метро попала на видео
14:56
Нарусова высказалась о подмоченном имидже Собчак
14:46
Поглумившийся над трагедией украинец дерзко ответил Кадырову
14:45
Какие жертвы: Тулеев отдал дневную зарплату семьям погибших
14:41
Шакро Молодого отправили в колонию
14:23
После разбора завалов ТЦ в Кемерово нашли живых
14:03
"У меня нет слов в голове": выскочку Бузову высмеяли за глупость
14:03
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка
13:55
Перед смертью не надышишься: подсудимый занялся сексом во время вынесения приговора (видео)
13:36
Кемеровчане составили неофициальные списки пропавших без вести
13:26
Почему Анофриева отказались хоронить в Москве
13:24
Выплаты семьям погибших в Кемерово стали приманкой для мошенников
13:21
В Москве с высотки сорвался рабочий
13:14
Признались: Тарасов показал полную и беременную Костенко
13:12
Когда в Подмосковье растает снег
13:00
Владелец "Зимней вишни" спрятался и выплатил 200 миллионов
12:48
Москвичи в панике кинулись в магазины после пожара в Кемерово
12:45
Взорвавший многоэтажку в Мурманске умер в больнице
12:35
Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
12:29
Дуров назвал причину глобального сбоя в Telegram
12:25
Гримировавший мертвую Гурченко стилист решился на публикацию снимков
12:24
Завуча школы в России поймали на лесбийском сексе с ученицей
12:02
Шикарная жизнь детей и внуков губернатора Тулеева
11:54
Матвеев показал неприличный рисунок пятилетнего сына
11:52
Бондарчук пошел войной на "Смешариков"
11:52
Обезображенная болезнью Началова выдвинула ультиматум Малышевой
11:36
Ревнивый россиянин 20 раз ударил ножом соперника
11:15
Запад в ужасе от "Мертвой руки" России
11:08
Борющаяся с раком российская актриса осталась без волос
10:39
Многодетная британка заставляет семью пить смузи из плаценты
10:30
Вскрылась правда о роскошном ремонте для Киркорова от Первого канала
10:28
Игорь Востриков винит в трагедии самих погибших: Они промедлили
10:10
В поселке под Кемерово после трагедии срочно крестят всех детей
09:52
Ветеринар-живодер замучил до смерти 170 собак
09:49
В Москве на салатовой ветке метро встали поезда
09:41
Россиянам пообещали запредельно дорогой бензин
09:28
Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел
09:28
У лайнера с 38 пассажирами в полете отказал двигатель
09:24
Потерявший семью в авиакатастрофе Калоев – кемеровчанину Вострикову: Боль не уходит
08:58
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
08:53
У московского Лайтбанка отозвали лицензию
08:40
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
08:40
Россиян заставят копить на старость
08:31
Тулееву отказали в показательной порке
08:31
Обнимающиеся Пресняков и Орбакайте произвели фурор
08:22
С официальными версиями трагедии в Кемерово вышла путаница
08:00
ЦБ лишил лицензии крупный банк
22:24
Поклонники в шоке от новой утраты "ВИА Гры"
22:07
Сеявший панику в Кемерово украинец набивает себе цену
22:00
Медведева об уходе из спорта ради семьи
21:46
Как остаться живым при пожаре в торговом центре
21:34
Олег Анофриев предвидел собственную смерть
21:27
Тулеев не приехал даже к семье погибшей родственницы
21:07
В Москве задержали известного блогера
21:04
Близкие делят шикарное наследство Олега Анофриева
20:54
"Что мне завтра делать?" – Убитые горем родители похоронили жертв трагедии в Кемерово
20:50
Под Волгоградом в девятиэтажке произошел пожар
20:39
Брат-мошенник отнял у Мавроди место на кладбище
20:15
Уральские чиновники закатили пирушку в день траура
20:07
В Екатеринбурге грабитель устроил взрыв в Сбербанке
19:55
Пенсионер на снегоходе протаранил ограду и умер
19:45
Елена Яковлева рассказала о сговоре в "Современнике"
19:34
Безумные регионы: 15-летний подросток из Удмуртии совершил шесть преступлений за час
19:29
Москвичей "заперли" в квартирах по ошибке
19:13
Кемеровский врач объяснил слова о 300 погибших в ТЦ
18:39
В Москве вооруженные бандиты ограбили банк
18:32
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
18:25
В скандал с изменами Трампа втянули ребенка
18:22
Омский школьник отравился алкоголем и лег на снег
18:19
Посеявший панику в Кемерово украинец объявлен в розыск
17:41
Тулееву выдали черную метку
17:37
В Тюмени рядом с ТЦ сгорел жилой дом
17:28
Катя Варнава заговорила о личной утрате после пожара в Кемерово
17:12
Москвичам посоветовали забаррикадироваться в квартирах
17:04
Отключивший сирену охранник "Зимней вишни" решил не извиняться
16:58
В казанском ТЦ заперли двери во время эвакуации
16:44
Новогодние скидки продолжаются
16:41
Бойцы "Вагнера" следят за отходом боевиков из Восточной Гуты
16:40
87-летнего Олега Анофриева убил рак
16:37
Под Ростовом в ДТП с микроавтобусом пострадал ребенок
16:31
В Подмосковье обрушился лифт с людьми
16:17
Дряхлеющая Шерон Стоун спасается в объятиях молодого любовника
16:16
Бородина публично высказалась о самом мерзком в кемеровской трагедии
16:03
Шойгу помолился о жертвах пожара в "Зимней вишне"
15:57
Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово
58-летний Дмитрий Дибров: Брать девушку надо прямо со школьной скамьи
Политика

Володин: Граждан нужно защитить от фейковых новостей

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Граждане России должны быть защищены от недостоверной информации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с тем председатель нижней палаты уверен, что нельзя нарушать их основные права, включая право на доступ к информации.
прочитано 263 раза

Законодатель напомнил о распространяемых в социальных сетях лживых сообщениях о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. "Приходит понимание, что никого не обманывали, людьми манипулировали, делали это из-за рубежа", – подчеркнул Володин.

ПО ТЕМЕ

Володин: Лондон боится правды по делу Скрипаля

Володин: Москва ответит Западу на высылку дипломатов

Володин обозначил Госдуме направления работы

 Смертоносный пожар в Кемерово

Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, вбросы велись с территории Украины. "Были фейки, пранкеры, и были душещипательные заявления в социальных сетях", – конкретизировал парламентарий. Володин уверен: через сострадание и оказание помощи друг другу россияне станут недосягаемы для подобного рода провокаций, потому как в этом случае никто не даст повода для малейшего разговора об этих фейках.

Спикер отметил, что недостоверные сообщения в Сети распространялись и от его имени. "Прокрутили вокруг страны, а как только стали опровергать, моментально перебросили на территорию Украины", - пояснил Володин. По его словам, СМИ Незалежной отнеслись к этой фейковой информации как к реальному заявлению и стали активно ее комментировать.

Говоря об отказе от анонимности в интернете на законодательном уровне и борьбе с фейковыми новостями, председатель Госдумы подчеркнул, что в этом случае не должны нарушаться права граждан на доступ к информации. Володин отметил, что перед принятием решения нужно как следует все проанализировать, понять последствия и эффективность предлагаемых мер.

"Они, с одной стороны, не должны нарушать основополагающие права граждан, с другой – должны решать вопрос защиты граждан от недостоверной информации, от клеветы", – добавил законодатель.

Продолжая говорить о трагедии в Кемерово, Володин призвал чиновников брать пример с президента Владимира Путина, который поехал в город, встретился с семьями пострадавших. "Он сделал все для того, чтобы люди почувствовали поддержку, почувствовали, что он с ними рядом в этой ситуации", – отметил парламентарий.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Власти, общаясь с людьми, должны делать это через сопереживание и соучастие, уверен спикер. "Это качество должно обязательно присутствовать у каждого из нас", – сказал председатель нижней палаты. У представителей же власти, подчеркнул он, такие качества должны присутствовать по определению, поскольку они взяли на себя большую ответственность – решать проблемы людей, отстаивать их интересы.

"Конечно, с них двойной спрос", – сказал Володин.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что говорить о каких-либо отставках неправильно до тех пор, пока не будет завершено расследование причин случившегося. По его словам, вопрос отставок не должен подниматься под воздействием эмоций, всегда нужно исходить из наличия или отсутствия вины.

"Если есть вина, должно быть наказание и отставки, более серьезные наказания, например, лишение свободы. А если вины нет, назначать виновных неправильно. Поэтому важно сначала со всем этим разобраться", – уверен председатель Госдумы.

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили об обнаружении тел всех жертв страшного пожара. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети.

В Сети между тем начала распространяться недостоверная информация о якобы нескольких сотнях погибших. Позже стало известно, что фейковую "сенсацию" распространял пранкер, проживающий на Украине. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 282 "Возбуждение ненависти или вражды".

Во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово. Глава государства почтил память погибших, провел совещание с руководством региона и МЧС, а также пообщался с инициативной группой граждан. Президент объявил 28 марта днем общенационального траура. По всей стране были приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Память погибших почтили и депутаты Госдумы. 27 марта парламентарии начали пленарное заседание с минуты молчания. "От имени депутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове", – заявил Вячеслав Володин. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии.

Автор: Иван Поляков29 марта 2018, 18:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россия рыдает из-за трагедии в Кемерово

567

Политика

Германию взбесила вставшая на сторону России Австрия
Киев сделал неожиданное предложение Москве
Трамп некрасиво поступил с Путиным во время поздравления
Британская презентация по делу Скрипаля обернулась оглушительным провалом

Шоу-бизнес

В деле Джигарханяна появился таинственный покровитель
Роскошная Самбурская клянчит у Путина прибавку
Фадеев посвятил погибшим в Кемерово детям душераздирающую песню
Обожженная Дана Борисова рассказала о страшном приговоре

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Почему Анофриева отказались хоронить в Москве
Бондарчук пошел войной на "Смешариков"
Олег Анофриев предвидел собственную смерть
87-летнего Олега Анофриева убил рак
Шоу-бизнес

Врачи отказались оперировать больную Пугачеву

Выяснилось, что у певицы большие проблемы с сердцем
Шоу-бизнес

Актер Александр Балуев: Этого позора я не выдержал и ушел

Популярный артист дал интервью Татьяне Устиновой
Общество

Шикарная жизнь детей и внуков губернатора Тулеева

Пока страна утопает в слезах, родня чиновника гуляет на широкую ногу
Шоу-бизнес

Борющаяся с раком российская актриса осталась без волос

Откровенное интервью известной артистки

Гороскоп

Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные

Фоторепортажи

Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"
64 оборванные жизни: фото жертв пожара в "Зимней вишне"

Спорт

Медведева об уходе из спорта ради семьи
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое
Какие жертвы: Тулеев отдал дневную зарплату семьям погибших
После разбора завалов ТЦ в Кемерово нашли живых
Перед смертью не надышишься: подсудимый занялся сексом во время вынесения приговора (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru