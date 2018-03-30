Шутки в сторону: "Уральские пельмени" собирают Нетиевского в тюрьму

Экс-директор творческого коллектива "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Артисты убеждены, что бывший участник нанес им ущерб в размере 173 миллиона рублей.

Судебные распри между юмористами и их предыдущим начальником длятся уже два года. Коллектив боролся с экс-директором за права на архив шоу, а также за использование товарного знака. Теперь спор "Пельменей" и Нетиевского получил новый виток – адвокат коллектива внимательно ознакомился с документами и увидел в них состав экономического преступления.

Из заявления артистов следует, что с июля 2012 года по октябрь 2015 года Нетиевский создавал компании, от лица которых заключал договоры с телеканалом СТС. Судя по документам, за этот период Сергей заработал на этом 173 миллиона рублей, передает Ura.ru. Шоумены убеждены, что Нетиевский присваивал большую часть прибыли, которая должна была быть поделена между участниками "Уральских пельменей".

Если суд решит, что бывший директор действительно виновен в злоупотреблении полномочиями, ему грозит до десяти лет тюрьмы. "Дело возбуждено. Нетиевский является подозреваемым. Проводится предварительное расследование. У нас задача только одна – восстановление справедливости и привлечение виновного лица к уголовной ответственности в рамках действующего законодательства", – разъяснил адвокат творческого объединения Евгений Корчаго. Юмористы добавили, что в этом случае они действуют абсолютно серьезно, без каких-либо шуток.

Позже пресс-служба Сергея Нетиевского выступила с опровержением версии, изложенной участниками "Уральских пельменей". "Примечательно, что вся информация появилась в СМИ через неделю после того, как суд Москвы признал недействительной сделку, совершенную заместителем генерального директора Евгением Орловым от имени ООО "Идея Фикс Медиа" в пользу компании ООО "Уральские Пельмени Продакшн" по предоставлению прав на переработку 73 программ "Уральские пельмени". Тем самым суд поставил под сомнение законность получения "Уральскими Пельменями Продакшн" суммы в размере 230 миллионов рублей. Суд установил, что Орлов действовал в сговоре с ныне покойным генеральным директором ООО "Уральские Пельмени Продакшн" Алексеем Лютиковым и нанес компании "Идея Фикс Медиа" ущерб. Установленные судом обстоятельства могут послужить основанием для возбуждения в отношении Евгения Орлова уголовного дела по статье "Мошенничество". Видимо, новый директор "Уральских Пельменей" пошел ва-банк!", — рассказал представитель пресс-службы Нетиевского.

Кроме того, по полученной от стороны Сергея информации, экс-директор "Уральских пельменей" не мог нанести ущерб бывшим коллегам, так как они не имели напрямую никаких связей с компанией "Идея Фикс Медиа". По заявлению представителя пресс-службы, "юмористы" претендуют на плоды продюсерского труда Нетиевского, так как они приезжали в Москву только на сьемки в качестве актеров и авторов, а всю остальную работу по созданию телевизионной программы делала продакшн-компания "Идея Фикс Медиа".

Напомним, что "Уральские пельмени" – творческое объединение, выпускающее одноименное комедийное шоу на телеканале СТС. Основа проекта состоит из членов команды КВН. С 1998 года объединение возглавлял Сергей Нетиевский, а с появлением отдельного телешоу стал его директором, продюсером и ведущим.

