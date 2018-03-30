Юмористка Новикова оправдалась за спектакль в день всеобщего траура

Эксклюзив Интервью Кобзон покрыл матом телевизионщиков Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа Дом-2

Выбор читателей

"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
партнеры
Пятница 30 марта
Лента новостей
18:04
Умерла народная артистка России Наталья Попович
18:01
Вкладчики "МММ" устраивают Мавроди тайные похороны
17:37
Школьницы упивались жестоким избиением девочки из-за парня (видео)
17:32
"ЕР" выступила за ужесточение пожарного надзора
17:23
Россия высылает украинских дипломатов
16:42
В Петербурге загорелся колбасный завод (видео)
16:29
Хлеб в десятки раз токсичнее кофе
16:05
Совет на выходные
15:52
Еда из кафе и ресторанов признана опасной
15:51
Макрон подставил Терезу Мэй
15:42
Обложили со всех сторон: Запад готовится к войне с Россией
15:31
Россия вышвырнула польских дипломатов
15:26
В жилом доме в Кемерово произошел крупный пожар
15:25
Володин советует Западу остепениться
15:23
В Москве с высоты шестого этажа рухнул балкон
15:16
Вечно голодная 172-килограммовая девочка стала королевой красоты 
15:16
Мавроди хотят похоронить в космосе
15:14
В Подмосковье мальчик умер из-за отравления "лимонадом"
15:06
Главные события Москвы с 30 марта по 6 апреля
14:58
На почте воровали пенсии мертвых россиян
14:42
Когда в Москве потеплеет
14:16
Педофил три года насиловал девочку на глазах у матери-артистки
13:57
В Петербурге после жестокого избиения соседом скончалась 80-летняя старушка
13:51
Володин отдал на благотворительность половину доходов
13:50
Американские дипломаты бегут из Петербурга с пакетами из "Пятерочки"
13:49
Новый детский сад в Щербинке готов к приему воспитанников
13:45
Актер из "Универа": Меня сбили Mercedes и Lada
13:31
"Нафтогаз" назвал руководство "Газпрома" котиками
13:08
"Светлана" прошла под фиолетовой веткой метро
12:58
В Москве у актера из "Папиных дочек" украли гобой
12:50
В Москве попрощались с Олегом Анофриевым
12:40
Воробей перепутали с Пугачевой
12:38
Дочь Скрипаля внезапно поправилась
12:31
На фоне кемеровской трагедии в Перми умолчали о страшном пожаре в школе
12:28
Водитель сбил мужчину на зебре и скрылся
12:09
На юг Москвы придет новая ветка метро
11:53
Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной
11:44
Брат глумившегося над трагедией украинца оказался продавцом детского порно
11:44
Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа
11:35
Под Москвой горят бытовки
11:32
Где покупать брендовые вещи со скидками
11:28
Раскрыты секреты нового сезона "Игры престолов"
11:15
Печальный Збруев: Не могу переступить через себя
11:08
Как помочь пережившим трагедию
10:59
Подруга раскрыла новые данные об отношениях Табакова с дочерью
10:55
Шутки в сторону: "Уральские пельмени" собирают Нетиевского в тюрьму
10:35
По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержан чиновник
10:22
Россиянам грозит вирус-убийца
10:13
Известный музыкант полностью излечился от рака
09:50
В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой
09:49
За пользователями WhatsApp установили слежку
09:29
Располневший Витас изменился до неузнаваемости
09:14
В Москве пешехода зажало между платформой и электричкой
09:07
Одержимая 77-летняя балерина шокировала танцами
09:06
Вызывает рак: кофе признали смертельно опасным напитком
08:58
Гостиный Двор: жемчужина в центре Москвы
08:41
Голая Бузова опозорилась после трагедии в Кемерово
08:32
Трамп опустился до угроз Путину
08:32
"Они ведут себя как жертвы": месть России взбесила Белый дом
08:21
Востриков после беседы с Тулеевым заявил о заговоре майданщиков
08:06
Задержан собственник здания ТЦ в Кемерово
22:12
Куда любовник внучки Брежневой дел наследство вождя
22:07
МЧС завершило разбор завалов в "Зимней вишне"
22:02
Брекзита не будет: казалось бы, причем тут Скрипаль
21:58
"Сбежали за 4 минуты": охранников кемеровского ТЦ распекли за трусость
21:49
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток
21:46
В Волоколамском районе вводят режим ЧС
21:40
Садальского возмутила фальшивая скорбь о жертвах трагедии в "Зимней вишне"
21:35
Хэштег #MeToo стал социальной технологией и оружием
21:32
Раскрыта тайна пропавших минут на первом видео пожара в Кемерово
21:31
В московском метро умер мужчина
21:12
К чему снятся руки
20:56
Пропавшего при пожаре в Кемерово нашли в техникуме
20:53
Москва готовит бомбу в ответ на высылку дипломатов
20:39
Отец ведущего Куличкова молит о теплом туалете
20:11
Россия закроет консульство США в Петербурге
20:03
Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
19:55
Борисов подставил Первый канал в траурном выпуске
19:33
"Все выходы закрыты": пожарный о первых минутах ада в Кемерово
19:05
"ЕР" помогает развивать отношения России и Совета Европы
19:01
Безумные регионы: урюпинские вандалы атаковали местное кладбище
19:00
Варум оскандалилась из-за пророчества о пожаре в "Зимней вишне"
18:34
"Мальчик с бородой" терроризировал ТЦ в Кемерово перед трагедией
18:04
Володин: Граждан нужно защитить от фейковых новостей
18:04
В Москве после проверки закрыли крупный торговый центр
17:55
Роскошная Самбурская клянчит у Путина прибавку
17:46
В деле Джигарханяна появился таинственный покровитель
17:40
Бесславный конец: тело Мавроди бросили в морге
17:13
Под Москвой мусоровоз врезался в иномарку
17:04
Всех микробов смогут убить одним лекарством
16:50
Госдеп сходит с ума
16:48
Как сохранить красивым овал лица
16:45
Как российская певица стала звездой мультфильмов
16:39
Галкин рассказал о появлении Путина на шоу "Давай поженимся"
16:37
О чем говорить с мужчиной на первом свидании
16:21
Опубликовано жуткое видео из сгоревшей "Зимней вишни"
16:12
Фадеев посвятил погибшим в Кемерово детям душераздирающую песню
15:58
Убийца Ярош показал милое фото с внучатами
15:42
В центре Москвы женщину пришибло льдиной
15:21
Уличенные в лесбиянстве завуч с ученицей оправдались фотошопом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
Подонки выкрали у потерявшего семью Вострикова самое дорогое
Бузова исчезла после пожара в "Зимней вишне"
Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской
Востриков после беседы с Тулеевым заявил о заговоре майданщиков
Игорь Востриков винит в трагедии самих погибших: Они промедлили
Шоу-бизнес

Юмористка Новикова оправдалась за спектакль в день всеобщего траура

Клара Новикова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
71-летняя Клара Новикова всего на год старше Владимира Винокура. Они знакомы не один десяток лет. И хотя сегодня, когда программа "Аншлаг" выходит крайне редко, артисты не утратили дружеских связей. Поэтому Новикова не могла отказаться от приглашения Винокура выступить на его юбилейном концерте в Кремле. А за кулисами она пообщалась с корреспондентом Dni.Ru.
прочитано 2419 раз

Клара Борисовна, Вы так хорошо выглядите, что кажется, будто пользуетесь маской с каким-то волшебным составом!

ПО ТЕМЕ

Взбешенный Кобзон покрыл отборным матом телевизионщиков

Финансовый кризис подкосил Сергея Дроботенко

Интервью

Сюжеты Интервью

Перестаньте мне подмигивать! Я делаю все то, что должна делать следящая за собой женщина. Никакого особого состава у меня нет. Мой состав – это поезд. Надо успевать с одного состава на другой, с самолета на самолет. Вот и все, на что меня хватает.

Кстати, про поездки. В середине 90-х программа "Аншлаг" начала устраивать выездные сессии, самой популярной из которых был "Аншлаг на Волге". Скучаете по тем временам?

Ой, ну что вы вспоминаете это! Я ностальгии не испытываю, а вот зрители меня постоянно спрашивают, мол, когда мы вернемся к тому формату. Но, знаете ли, финансово это все не так легко делать, поэтому вряд ли в ближайшее время будет что-то подобное. Кстати, люди, которые в те времена ездили с нами на пароходе по Волге, были уверены, что мы призваны их развлекать и веселить. В 9 утра мы уже в гриме, уже на площадке и уже работаем. А они требуют фотографий, автографов... Но люди все равно были рады видеть нас, понимали, что это не просто хиханьки-хахоньки, а большая работа. Ведь рассмешить большой зал крайне сложно. Юмор – это очень приватная история, глаза в глаза.

Ну а если у человека нет чувства юмора, то как быть?

Значит, это инвалиды, калеки. Потому что это такое же чувство, как слух, обоняние, осязание. А без юмора человек не может на себя даже смотреть объективно. Ведь юмор – это такое же отражение человека, как зеркальное. Я всегда говорю: "Трагикомедия пишется в одно слово". Только юмор дает возможность отстраниться или выйти из каких-то самых сложных ситуаций, как, допустим, недавний траур по всей стране (по жертвам пожара в Кемерово. – Прим. ред.). Но жизнь продолжается, и людям, которые все эти дни следили за новостями, переживали, на которых все это давило, очень важно при помощи юмора отвлечься. Я, кстати, в день траура играла в спектакле. Мы его решили не отменять, потому что постановка не комедийная, не развеселая. 

Клара Новикова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вы занимаетесь своим делом, любите его. А понятие "звездная болезнь" Вам знакомо?

Я ем то же самое, что и вы, в туалет хожу так же, вижу на улицах такие же проблемы в городе. Какая тут звездность! Словом, знаю, как живут простые люди, и очень сопереживаю им. Месяц назад, например, выступала в Кемерово, где произошла трагедия. Ведь я занимаюсь самым благородным делом – даю людям отдушину. 

Автор: Феликс Грозданов30 марта 2018, 14:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Воробей перепутали с Пугачевой

567

комментарии

Политика

Американские дипломаты бегут из Петербурга с пакетами из "Пятерочки"
Трамп опустился до угроз Путину
"Они ведут себя как жертвы": месть России взбесила Белый дом
Брекзита не будет: казалось бы, причем тут Скрипаль

Шоу-бизнес

Видеоблогеры озолотились на лжи о трагедии в Кемерове
Неузнаваемый Евгений Осин теряет память
Сказочное богатство пенсионерки Пугачевой разозлило народ
Воробьев с перекошенным от паралича лицом шокировал врачей

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Раскрыты секреты нового сезона "Игры престолов"
Известный музыкант полностью излечился от рака
Одержимая 77-летняя балерина шокировала танцами
Как российская певица стала звездой мультфильмов
Шоу-бизнес

Приревновавшая Cтриженова ушла от мужа

Телеведущей не понравилось, что любимый утешает красотку
Шоу-бизнес

Что с лицом: Заворотнюк стала копией Бабкиной

Поклонники едва узнали популярную актрису
Шоу-бизнес

Финансовый кризис подкосил Сергея Дроботенко

Юморист откровенно рассказал о доходах
Шоу-бизнес

Странный жест Навки покоробил россиян

Опубликовавшую видео фигуристку раскритиковали

Гороскоп

Совет на выходные
Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина

Фоторепортажи

Воробей перепутали с Пугачевой
Студентка пермского вуза стала самой красивой в мире
50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя
В Москве состоялась церемония вручения премии "Золотая маска"

Спорт

Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Педофил три года насиловал девочку на глазах у матери-артистки
На фоне кемеровской трагедии в Перми умолчали о страшном пожаре в школе
Востриков после беседы с Тулеевым заявил о заговоре майданщиков
"Сбежали за 4 минуты": охранников кемеровского ТЦ распекли за трусость
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru