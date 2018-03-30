"Юный ангел": сын Преснякова и Подольской покорил россиян

Сын музыкантов Владимира Преснякова и Натальи Подольской впервые появился на сцене. Об этом дебюте рассказала звездная мама.

На странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором ее благоверный держит на руках сына Артема. "Первый выход Темы на сцену на концерте у папы. Мама, если что, всегда на подхвате", – написала под фото Наталья. Ранее малыш наблюдал за работой отца либо из зрительного зала, либо из-за кулис.

Свидетелями боевого крещения стали гости юбилейного концерта Преснякова-младшего в Москве. Разумеется, появление юного ангела под софитами породило восторг и шквал аплодисментов.

Растроганные фанаты рассыпались в комплиментах: "Какие же вы искренне счастливые! Через фото чувствуется этот заряд позитивной энергии) Хочется улыбаться, глядя на него) Спасибо вам и всех благ вашей чудесной семье! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У вас очень красивый мальчик) на Владимира похож, немного на Никиту смахивает в детстве, только не много)".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) 30 Мар 2018 в 1:15 PDT

"Была на юбилейном концерте. Супер, ребята! Как вы мне нравитесь!! Ну а сын уходить со сцены не хотел, ему оч понравилось) Это было мило", – поделились впечатлениями одна зрительница. Также гостей юбилейного вечера очень позабавило поведения юной звезды: "Так мило кланялся после песни", "А как он держался то – певец не иначе", "Я в экстазе от Артемки".



Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков долго мечтали о детях. Наконец, в 2015 году у них родился сын Артемий. Это первый ребенок Натальи и второй – Владимира. Старшему сыну певца Никите 26 лет.