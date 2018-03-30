Любовник Волочковой исчез после позорных плясок

В Instagram аккаунте Анастасии Волочковой перестали появляться фото с любовником балерины Михаилом. Многочисленные поклонники, следящие за жизнью скандальной дивы, подозревают, что мужчина не выдержал позора.

После гневных комментариев в адрес танцовщицы и ее суженного, Волочкова удалила постыдные публикации развеселой пьянки в день скорби по кемеровчанам, а влюбленный вообще пропал с новых фотоотчетов красотки. Видимо в разудалом гуляке проснулась совесть, и он перестал вестись на поводу у шальной зазнобы. От зоркого взгляда пользователей не укрылось, что любовник балерины исчез. "А куда делся Миша?", "Признавайся, куда Мишутку дела?", - иронизируют фолловеры.

Поклонников очень ранил глупый поступок артистки, даже под новыми публикациями, с виду очень приличными, ей продолжают припоминать позорный момент: "А подскажите пожалуйста, ГДЕ Анастасия работает?! В караоке? В Чайхане? Или еще где?", "После пьяных выходок в день трагедии Вы стали, как ветошь, никому не интересны. Репутацию и уважение нереально вернуть", – продолжают горячиться подписчики. Видимо эта история еще не скоро забудется.

Напомним, что фанаты жестко раскритиковали Анастасию за то, что она позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить несколько видео с бурной вечеринки.

На записях звезда и ее спутник без удержу отдыхает в питейном заведении. Парочка курит кальян, задорно поет песни, пританцовывает на сцене и выглядит весьма счастливой. Об этом же свидетельствовали и посты к публикациям, в которых балерина рассказывает о своем настроении и призывает поклонников порадоваться за нее.

И все это на фоне всероссийского горя – страшного пожара в кемеровском торговом центре, который унес 64 жизни. Тогда поклонники грубо обругали звезду. И поделом.