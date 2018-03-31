"Горько плачет": бабушка все еще ждет насмерть забитого актера Сапаева

У актера Евгения Сапаева из родственников осталась лишь бабушка. Пожилая женщина еще не знает о смерти любимого внука.

В последние годы Евгений жил в деревне Великово Владимирской области. Как рассказали соседи Сапаева, актер не общался с родственниками. Да и односельчане сторонились артиста.

Народ не понимал, почему Евгений ходил в женской одежде, делал яркий макияж и отрастил длинные волосы. Оказалось, Сапаев даже придумал новое имя – Настя. Артист страдал от одиночества.

"Его не навещали, лишь однажды приехал кто-то из близких. Вывезли все вещи из дома, теперь пустует. У Сапаева осталась бабушка Нина Александровна. Родители Женьки умерли еще лет 20 назад", – сообщил односельчанин актера Алексей.

О том, что внука больше нет, единственная родственница Сапаева до сих пор не знает. Еще при жизни Евгений сдал ее в дом престарелых, так как не мог сам обеспечить женщине достойную старость. Между тем бабушка любила Сапаева и приняла смену пола Жени, женщина называла актера внучкой, как он просил.

"Наша подопечная почти не говорит. Горько плачет, что внук не звонит и не приезжает. Женю любит до безумия", – цитирует "СтарХит" сотрудницу дома престарелых.

Напомним, о смерти Евгения Сапаева стало известно 31 марта. 42-летнего артиста забили до смерти в Москве. Сапаева похоронили как бездомного. Где находится могила артиста – неизвестно.

Несколько лет назад Россию потрясла новость - артист собственноручно отрезал пенис ножом, чтобы стать женщиной. Медики тогда еле откачали мужчину.

Евгений Сапаев снимался в эпизодической роли в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем – 2". После выхода картины многие были уверены, что Евгений станет покорителем женских сердец.

