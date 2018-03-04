Настя Рыбка выдала желаемое за действительное

В посольстве России в Таиланде ответили на заявление скандальной блогерши Насти Рыбки об угрозах в местной тюрьме. По мнению российских дипломатических представителей, девушка выдает желаемое за действительное.

Анастасия Вашукевич, ставшая известной на всю Россию под своим творческим псевдонимом Настя Рыбка, продолжает делать сенсационные заявления из таиландских застенок. В очередной раз скандальная блогерша заявила, что к ней якобы поступают угрозы от местных властей, которые хотят получить пароли от ее электронных носителей.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов констатировал, что девушка выдает желаемое за действительное, передает РБК. "Даже если местным властям понадобится информация, содержащаяся в личных телефонах либо ноутбуках задержанных, ее легко "достать" соответствующему специалисту правоохранительных органов Таиланда без обращения к владельцам девайсов за разрешением", – заметил он.

Само задержание Насти Рыбки российский дипломатически представитель комментировать не стал, сославшись на то, что этот вопрос находится вне его компетенции. За ответом он посоветовал обратиться в посольство Белоруссии. Там отметили, что за ситуацией внимательно следят.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 28, 2018 в 1:17 PST

В отношении задержанных россиян Владимир Соснов все же высказался. "Исходим из того, что задержанные российские граждане были арестованы в связи с нарушением местного законодательства – осуществлением на территории Таиланда незаконной трудовой деятельности без соответствующего разрешения местных властей", – рассказал дипломат.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 27, 2018 в 9:31 PST

Он подчеркнул, что ежегодно за подобные проступки в Таиланде задерживают тысячи иностранцев. Обычно их депортируют в страны гражданской принадлежности. Также нарушителям может грозить штраф либо тюремное заключение на срок до двух лет с последующей высылкой из страны.

"Никакой политики, как себе хотят представить многие СМИ, в данном деле не имеется. Обычное уголовное дело, возбужденное местным судом за нелегальную работу", – отметил Вадимир Соснов. Он добавил, что условия содержания задержанных россиян аналогичны тем, в которых содержатся граждане других государств.