Лиза Боярская о раке: Болезнь стремительно прогрессирует

Елизавета Боярская откровенно рассказала о страшном недуге в социальной сети. Популярная актриса обратилась за помощью к подписчикам.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елизавета Боярская опубликовала фотографию актрисы Татьяны Сайко. 37-летняя артистка окончила театральное училище, снималась в кино и играла в спектаклях, но несколько лет назад серьезно заболела. Врачи диагностировали у нее рак.

"В ноябре 2014 года, согласно результатам повторной биопсии, была диагностирована плоскоклеточная карцинома. Три года лечения в России не дали положительных результатов", – сообщила Боярская, которая обратилась за финансовой помощью к многочисленным подписчикам.

По словам актрисы, Сайко прошла все этапы классического лечения: это лучевая терапия до операции, собственно операция, затем лучевая терапия и восемь курсов химиотерапии. "Данный курс лечения не дал положительных результатов. Болезнь стремительно прогрессирует", – объявила Боярская.

Тем не менее, как отметила Елизавета, у Татьяны есть шанс на спасение, и находится он в Израиле. Сайко необходимо пройти обследование в известной клинике "Ихилов", где есть "единственный возможный вариант лечения".

"На первые три процедуры деньги уже набраны. Нам осталось собрать еще 66 тысяч долларов. У кого есть возможность, помогите Тане – переведите приемлемую для вас сумму. Заранее спасибо", – обратилась к пользователям Сети Елизавета Боярская.

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) Мар 4, 2018 в 3:56 PST

Несмотря на страшную болезнь, Сайко не падает духом. Она активно ведет страницы в различных социальных сетях, общается с подписчиками и даже поддерживает людей, у которых диагностировали то же заболевание, что и у нее.

"Если случилась беда – не закрывайся от мира, не заползай, подвывая, в берлогу. Найди в себе силы сказать об этом кому-то. Хочется, чтобы меня услышали люди, которые только столкнулись с проблемой онкологии и сейчас в смятении не знают, что с этим делать. За три с половиной года я прошла все этапы. Шок, отрицание, гнев, торг, депрессию и, наконец, принятие. Не оставайтесь в одиночестве. Бегите от тех, кто толкает в пропасть! Идите к людям, к Богу. Вы победите!" – написала актриса в соцсети.