Анджелина Джоли пропала: Чем обернулась весть о романе Питта и Энистон

Анджелина Джоли должна была стать звездой красной дорожки церемонии награждения кинопремии "Оскар". Однако голливудская дива так и не появилась на шоу.

В ночь на 5 марта в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения 90-й премии "Оскар". Лучшим фильмом года по версии американских киноакадемиков стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды". Всего же было роздано 24 статуэтки.

По красной дорожке прошлись самые известные артисты. Многочисленные представители СМИ ожидали и Анджелину Джоли, которая несколько месяцев назад презентовала свой фильм "Сначала они убили моего отца". Отметим, что сразу после показа картина вошла в лонг-лист "Оскара". Джоли была в центре внимания: она появлялась на всех кинофестивалях и премиях, не пропускала ни одного важного голливудского ужина и премьеры.

Вот только вскоре оказалось, что в шорт-лист картина Анджелины не попала, а многие кинокритики назвали этот фильм переоцененным. В близком окружении актрисы репортерам нашептали, что Джоли, узнав неприятную новость, страшно разозлилась. Обидевшаяся звезда решила сделать назло и пропустила культовое мероприятие. Где находилась актриса, когда ее коллеги красовались перед камерами в Dolby Theatre, неизвестно.

Публикация от violaine schutz (@violaineschutz) Мар 5, 2018 в 3:36 PST

Впрочем, отсутствие Анджелины на "Оскаре" объяснили еще одной причиной. Якобы голливудская дива никак не может взять себя в руки после новости о том, что объявившая о разводе Дженнифер Энистон намерена воссоединиться с Брэдом Питтом, и тот якобы совсем не против.

"Анджелина абсолютно убита известием, что Брэд и Джен могут быть снова вместе. Она никогда не думала, что это случится. Анджелина поняла, что больше не может справляться сама, и проходит лечение от нервного срыва у личного психотерапевта", – в недавнем интервью рассказали друзья истеричной актрисы. К слову, не только Джоли пропустила церемонию награждения. "Оскар" проигнорировали и вышеназванные Дженнифер Энистон и Брэд Питт.

