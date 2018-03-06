Располневшая Алина Кабаева прячет живот

В Сети появились новые фото прославленной спортсменки Алины Кабаевой. Особо наблюдательные фанаты обратили внимание на то, что она изменилась.

В интернете распространились фотографии с турнира Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой, являющегося также квалификацией московского этапа Гран-при по художественной гимнастике. На мероприятии прославленная гимнастка появилась в лаконичном черном наряде и с убранными в гладкий хвост волосами. Завершал образ неброский макияж.

Однако особое внимание многочисленных поклонников привлек кадр, на котором Кабаева снята в окружении гимнасток. Снимок появился в Сети совсем недавно. На нем Алина запечатлена в таком ракурсе, что фанаты, судя по комментариям, сделали вывод, будто спортсменка несколько располнела. Дескать, округлившийся вследствие лишних килограммов живот Кабаева спрятала под широкой кофтой.

Тем не менее пользователи Сети рассыпались в комплиментах гимнастке. Они заявили, что Алина прекрасно выглядит, "цветет и пахнет", но некоторые не удержались от совета в дальнейшем выбирать наряды для выходов в свет более ярких и веселых расцветок.

Ранее Алина Кабаева выступила с предложением изменить программу Олимпиады. Гимнастка хочет больше золотых медалей для художественной гимнастики. "Надо, чтобы нам разрешили на Олимпиаде разыгрывать еще четыре медали. Отдельные виды можно получать за мяч, за ленту, за обруч, за скакалку – как в спортивной гимнастике, за каждый снаряд! И как только мы сделаем это, тогда и другие страны заинтересуются, потому что у нас на Олимпиаде будет не две медали, а уже шесть медалей. Это за отдельные виды четыре медали, многоборье и групповые упражнения", – заявила Кабаева, которая является послом чемпионата мира по художественной гимнастике.

