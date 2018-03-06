Поргина увозит онкобольного Караченцова к любовнице

Балерина уверяет, что 23 года состояла в связи с актером. Но его жена считает, что это глупые фантазии.

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что актер Николай Караченцов изменял своей жене Людмиле Поргиной. Об этом объявила бывшая балерина Кировского театра Елена Дмитриева. В интервью "Каравану историй" она сообщила, что на протяжении 23 лет была не просто любовницей, а второй женой артиста. Якобы он даже предлагал ей обвенчаться, но "кто же разрешит с женатым?" И только жуткая автоавария перечеркнула их отношения. При этом танцовщица уверяет, что до сих пор любит артиста и даже готова ухаживать за ним.

Людмила Поргина наличие любовницы у мужа категорически отрицает. "Это глупость какая-то. Сейчас можно говорить все, что угодно, – цитирует Поргину информагентство Nation News. – Коля, а ты знаешь Елену Дмитриеву, у тебя был с ней роман… Николай показывает, что у кого-то мозги поехали, крутит пальцем у виска".

"А мы 9 марта будем в Петербурге, собираемся в Мариинский. Коля хочет на балет – он балетоман, а мне все равно, на оперу или на балет. Заодно хочу и про любовницу узнать. Посмотреть. Но уверена, это полное вранье", – продолжает она.

Напомним, что Караченцов сегодня лечится от рака легких. Он пережил уже шесть сеансов химиотерапии. "Российские медики сказали: мы уменьшили опухоль, а чтобы ее окончательно победить, нужно рак убить, выжечь гамма-лучами. Лучше всего эту процедуру проводят именно в Израиле", – сообщила Поргина. Сегодня у них все мысли о предстоящей поездке на Землю обетованную, а не о мифических любовницах.