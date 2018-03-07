Дмитрий Маликов об избиении жены: Ну бывает

Дмитрий Маликов в беседе с Борисом Корчевниковым прокомментировал рассказ своей супруги о том, как в нетрезвом состоянии поднял на нее руку. Певец объяснил, что потерял контроль над собой.

В одном из интервью Елена Маликова рассказала, что за годы брака ее муж периодически впадал в хандру и становился агрессивным. Так, после празднования своего дня рождения певец вернулся домой в невменяемом состоянии и поднял руку на супругу.

"Приезжаю с работы. Время – час ночи. Димы нет, телефон молчит. Час, два, три – он не приходит. Вдруг наконец-то приезжает муж. Выходит из машины, точнее, его водитель выносит. Весь в блестках, в губной помаде... Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня!" – цитирует Елену Маликову StarHit.

В передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека" Дмитрий Маликов прокомментировал этот инцидент. Певец признался, что не хотел сильно бить жену, просто потерял контроль над собой. По его мнению, подобные ситуации имеют место в любой семье.

"Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена – мудрый человек. Я ей сказал: "Ну бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются", – рассказал популярный исполнитель. После неприятного инцидента Дмитрий и Елена помирились.

Маликов сообщил Корчевникову, что в их семье большинство решений принимает именно он. "В нашей семье последнее слово всегда за мной, и это слово – "Как скажешь, дорогая!" – с улыбкой сообщил телеведущему музыкант.