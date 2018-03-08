Анна Семенович напивается после нападок критиков

Анна Семенович рассказала о том, как относится к нападкам критиков в Сети. Она призналась, что старается не принимать злые слова близко к сердцу, однако все равно зачастую расстраивается из-за них. Певица поделилась своим рецептом в борьбе со стрессом.

Анна Семенович призналась, что иногда едкие замечания сетевых критиков ее сильно задевают. "Я могу даже поплакать. Не стесняюсь этого. Но и в депрессию не впадаю. Если уходить в уныние, то обязательно начнут происходить какие-то неприятные вещи – например, болезни. Поэтому стараюсь не залипать долго в этом состоянии", – рассказала в интервью порталу teleprogramma.pro она.

Певица перечислила занятия, которые помогают ей избавиться от плохого настроения. "Поплачу, посижу дома, схожу в караоке. Напьюсь в конце концов… Ну да, я человек, и тоже могу это делать, как и все остальные люди", – подчеркнула Анна Семенович. "Но я не задерживаюсь долго в негативном настроении, не считаю, что жизнь – это боль. Усилием воли беру себя в руки и говорю: "Аня, все будет хорошо". И правда: все налаживается. Это реально работает", – добавила она.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Мар 8, 2018 в 12:41 PST

Кроме сетевых критиков существует еще одна категория людей, которые, по всей видимости, могут вывести Анну Семнович из состояния душевного равновесия. Речь идет о людях, которые навязчиво интересуются ее ее планами на замужество и рождение детей. "Конечно, это некорректные вопросы. Какое право имеют люди их задавать?", – возмутилась певица.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Мар 4, 2018 в 12:04 PST

"А всем незамужним девочкам, которым уже за тридцать, могу посоветовать пресекать неудобные вопросы. Говорить жестко: "Не ваше собачье дело!" Главное – быть спокойной внутри себя и понимать, что у каждого своя судьба", – подчеркнула она. Тем не менее, певица призналась, что в ближайшие пять лет она планирует родить ребенка.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Мар 1, 2018 в 2:07 PST

"Я хотела пожить для себя. Вот прям нажиться – натусоваться, напутешествоваться. А потом уже, будучи зрелой, взрослой, умной женщиной, выстраивать семейную жизнь", – объяснила певица, почему задумалась о таких вещах только в 38 лет.